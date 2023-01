Napoli. Scontro frontale tra scooter e auto, 20enne perde la vita

L’incidente

Un grave scontro si è verificato questa notte intorno all’una al Corso Vittorio Emanuele di Napoli, all’altezza dell’istituto Pontano. Coinvolti uno scooter ed una Panda che pare, dalla prima ricostruzione, si siano scontrati frontalmente.

20enne perde la vita

Nel violento impatto ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, un giovane 20enne dello Sri Lanka che, caduto rovinosamente a terra, purtroppo è morto sul colpo. In sella con lui un passeggero della stessa nazionalità 18enne, che è stato soccorso immediatamente e trasportato in ospedale. Anche il conducente della Panda, un 20enne, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti, come riportato dall’Ansa.

Indagini

La Polizia locale di Napoli al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità.