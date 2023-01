Pagani. La mensa di Tommaso in occasione del 6 Gennaio torna per la prima volta dopo la pandemia di covid-19









Pagani. Solidarietà: nuovo vigore per la mensa di Tommaso (video)

Un’Epifania di carità e amore verso il prossimo, riflettendo sul valore del servizio nel mondo attuale. La mensa di Tommaso in occasione del 6 Gennaio torna per la prima volta dopo la pandemia di covid-19 a vivere un pasto al tavolo in compagnia di docenti e studenti dell’istituto Pittoni. Nei luoghi messi a disposizione dalle suore francescane di Sant’Antonio si è svolto l’abituale servizio di mensa sociale organizzato da quasi dieci anni dalla chiesa del SS. Corpo di Cristo che vede a capo Don Flaviano Calenda. Un momento speciale vista la lontananza per oltre due anni dal contatto fisico, vietato dalle normative anti covid-19, ma soprattutto visti i protagonisti della giornata, i giovani del territorio.







I ragazzi dell’I.P.S.S.E.O.A Marco Pittoni

A gestire la cucina e i tavoli per l’occasione non sono stati semplicemente i volontari della mensa, ma anche e soprattutto studenti e docenti appartenenti all’I.P.S.S.E.O.A Marco Pittoni, l’istituto professionale paganese che ha voluto nel giorno della Befana veicolare un nuovo messaggio di umanità e servizio. A lavoro già dalla mattina presto, le persone dell’istituto professionale alberghiero hanno avuto modo di vivere un’esperienza speciale, tra sorrisi di riconoscenza e tanta giovialità.









La sinergia

“Sono felicissima perché c’è stata forte sinergia tra i nostri chef stellati, i docenti e diversi alunni che hanno voluto liberarsi dai propri impegni. Si è avvertito un forte senso di comunità che aiuta a farci sentire tutti quanti insieme meno soli. L’Epifania rappresenta la prima apparizione del mistero della rinascita, e spero vivamente che questo 2023 possa essere un anno di ripresa veramente per tutti quanti” sono state le parole piene d’orgoglio della dirigente scolastica dell’istituto professionale Pittoni dott.ssa Pasqualina Varchetta, visibilmente emozionata in tanti piccoli frangenti dell’iniziativa. Le persone che si sono recate all’interno della mensa hanno avuto modo di mangiare piatti semplici ma molto buoni, dalla famosissima pasta al pomodoro arrivando ad un secondo di salsiccia e contorni molto apprezzati. E come dolce, ovviamente, non poteva mancare il panettone.













Idee

“Abbiamo bisogno di idee, di sensibilità, di umanità” conclude la dott.ssa Varchetta “Sono stata felice quando tanti alunni mi dichiarano di sentirsi in famiglia, per noi l’accoglienza e l’aiuto sono valori fondamentali contro un mondo di egoismo e di noia”. La scuola in servizio è una bellissima notizia per Don Flaviano Calenda, il parroco capace in tanti anni di creare una realtà riconosciuta nel territorio, nel bello e nel brutto. Sono state infatti circa 60 le persone che hanno visitato durante l’Epifania il centro, in rappresentanza di una piaga assoluta, quale la povertà assoluta, ancora da combattere e su cui costruire ammortizzatori sociali. “Nei giorni di festa vengono un poco meno perché tante persone riescono ad essere invitate da amici, ma nei giorni feriali superiamo tranquillamente anche le 90 unità. Oggi è stato un bellissimo successo suggellato dai visi contenti sia di chi ha servito e sia di chi ha goduto di un ottimo pasto, degno di una giornata come l’Epifania” spiega Don Flaviano Calenda “Purtroppo le difficoltà in un mondo sempre più rude aumentano e c’è sempre più bisogno di amore per il prossimo, quest’anno la mensa di Tommaso compie dieci anni e vogliamo darci grandi obiettivi”.

Il servizio è di Alfonso Romano