Sarno. 2023, l’anno della segnaletica orizzontale

Sarno, il 2023 sarà l’anno della riorganizzazione e rifacimento della segnaletica orizzontale sul territorio. Investire in sicurezza stradale e urbana per rilanciare la vivibilità della città. Questo l’obiettivo dell’assessore delegato alla viabilità Gianpaolo Salvato, molto attivo da tempo sulla questione per risolvere un problema annoso che vive la cittadinanza sarnese.

Un tema non senza polemiche

Negli ultimi anni molta confusione ha regnato per via di un piano sosta probabilmente obsoleto, che è stato poi rivisto, rimodulato e riorganizzato da palazzo San Francesco dal centro alla periferia. Consistente il lavoro quotidiano degli uffici tecnici, dei dipendenti e della politica, i quali in sinergia stanno intervenendo nelle varie aree attraverso ordinanze di riqualificazione della segnaletica. L’ultimo caso riguarda via T.L. Buonaiuto e via S. Ruocco, destinatari di un’ordinanza da parte del dirigente del settore Polizia Municipale Anna Maria Ferrario volto alla risistemazione di gran parte della segnaletica orizzontale con alcune aggiunte. Dopo diversi tentativi di regolamentazione delle suddette strade negli anni, il comune di Sarno ci riprova anche vista la necessità di ridurre disagi ai cittadini e alle attività presenti, numerose.

Gli interventi in via Buonaiuto e via Ruocco

Utilizzando il momento propizio di interventi di riqualificazione ordinari già in atto, vengono così istituiti un nuovo stallo rosa in via Buonaiuto, così come anche in via Ruocco nuovi stalli per diversamente abili. “Quest’anno per Sarno sarà un 2023 molto attivo sul tema della gestione e della sicurezza viaria, con un ripensamento dei nostri spazi volti a poter aumentare il grado di vivibilità del nostro territorio” ha voluto puntualizzare l’assessore Gianpaolo Salvato, che giustamente prende l’intervento come un pezzo all’interno di una più ampia strategia “Abbiamo iniziato il nostro lavoro tanto tempo fa e in questi mesi ne vedremo parte dei frutti. Stiamo lavorando per migliorare il servizio in città anche in relazione al lavoro che svolge quotidianamente Sarno Servizi Integrati soprattutto in riferimento al futuro”.

Sarno Servizi Integrati, futuro da protagonista

La società partecipata di palazzo San Francesco è entrata sempre di più nel vivo della gestione dopo le prime assunzioni poco meno di un anno fa. Per il futuro si aspetta sempre più protagonismo ereditando una rimodulazione del piano sosta completo e attuale.