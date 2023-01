Scafati. Oggi la Notte Bianca del Commercio, il Prefetto punta Salvati

Scafati, oggi è il grande giorno della Notte Bianca del Commercio, altissima l’attenzione sull’ordine pubblico e viario da parte del Prefetto di Salerno Francesco Russo. Il XXI secolo ha imposto per eventi storici e sociali una maggiore burocratizzazione della vita pubblica e delle sue iniziative. A Scafati non fa eccezione la Notte Bianca del Commercio che partirà quest’oggi dalle 18:30, la grande serata per il rilancio della città organizzato nell’ultimo mese e mezzo dall’amministrazione Salvati.

La confusione della politica

Senza sosta gli uffici comunali incaricati hanno lavorato per le dovute autorizzazioni nei confronti di un evento destinato a bloccare la città per diverse ore. Già nel pomeriggio Corso Nazionale sarà transennata per permettermi gli ultimi preparativi, con un piano viario che promette grande stress vista la chiusura delle principali arterie cittadini. Ovviamente i dipendenti lavorano secondo ordini della politica, che ha vissuto non pochi problemi. L’evento era stato inizialmente organizzato per il 22 dicembre e poi spostato all’attuale 8 Gennaio, comportando un appesantimento di lavoro all’ufficio tecnico che ha dovuto anche gestire indirettamente le tante richieste di commercianti e organizzatori.

Rispetto per i ruoli

Il risultato del lavoro che prenderà forma oggi pomeriggio è stato però definitivamente criticato dal Prefetto di Salerno Francesco Russo, che proprio nella giornata di ieri ha voluto riprendere il primo cittadino scafatese Cristoforo Salvati alla presenza anche delle alte cariche delle forze dell’ordine provinciali. Russo poco ha gradito le modalità di organizzazione della serata, che palesa diversi punti deboli possibilmente letali alla stessa iniziativa. La prima questione criticata riguarda la viabilità, considerata asfissiata dalle chiusure e con il punto interrogativo della Polizia Locale. Più volte i dipendenti del Comando di via Pietro Melchiade del com. Salvatore Dionisio hanno manifestato forti polemiche sull’ennesimo atto di lavoro di straordinario a cui sarebbero sottoposti, visto che il contratto attualmente in vigore non vede lavoro ordinario oltre le 21.00 . Il problema non è lo straordinario in sé, ma tutta una serie di diritti di parte non ancora mantenuti dall’amministrazione, protagonista anche di una forte interlocuzione sindacale. Il Prefetto ha voluto forti rassicurazioni dal sindaco Cristoforo Salvati, che però come ha ammesso anche in conferenza stampa potrà disporre di pochi agenti oltre i giovani nuovi assunti. Che non dovrebbero superare le cinque unità.

Le continue discrasie

Come se non bastasse, ci si interroga fino a che ora varrà il piano di sicurezza e safety organizzata dall’amministrazione comunale. L’evento, nella sua forma originaria, era destinato a durare fino alle 2.00, salvo poi ritirarsi fino a mezzanotte. Nelle carte pubblicate nei social dallo stesso sindaco però si fa riferimento ad un piano di sicurezza attivo fino alle 23.00. Alle 22:45 si esibiranno così i Gemelli DiVersi nella baraonda del ritorno al normale flusso del traffico. Per questo e altri tecnicismi di ordine pubblico il sindaco scafatese si è trovato così a prendersi totale responsabilità di quello che accadrà stasera. Come sancito anche già dalle stesse carte comunali. Si spera quindi nella grande partecipazione della cittadinanza locale e non solo, cercando di dimostrare dopo tante polemiche la bellezza della Notte Bianca del Commercio.