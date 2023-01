Partita combattuta nel primo tempo per la Nocerina di Zavettieri, subendo anche il pareggio, ma ci pensa poi Caso Naturale a chiudere i conti col Gravina

La sfida lascia presagire una partita maschia per la Nocerina di Zavettieri, chiamata a risalire la classifica dalla zona playout contro il Gravina, con il medesimo obiettivo in campionato.

La cronaca

I molossi partono fortissimo nei primi minuti, con un pressing offensivo che produce corner e un bel colpo di testa, il portiere avversario si immola ma l’arbitro ferma tutto per offside al sesto minuto di gioco. Il bell’approccio degli uomini di Zavettieri si concretizza al ventesimo minuto, quando Basanisi è bravo sulla trequarti a stroncare la ripartenza del Gravina e a partire in un break che assiste in ottima posizione Marko Maletic. Il serbo nuovo acquisto è bravo a definirsi lo spazio di tiro dal difensore avversario e piazzare un tiro secco e potente sul primo palo di Marcelo, che non riesce a deviare la palla.

Il vantaggio non galvanizza definitivamente la Nocerina che invece subisce il ritorno del Gravina, che acquista energia e prova a rendersi pericolosa con i calci piazzati. Dagli sviluppi di un corner al minuto 37 arriva infatti il pareggio, Kharmoud bravo a pescare Parisi smarcato da Mansi che di testa piazza un pallone imparabile per Stagkos. La Nocerina si sveglia e prova prima della fine della frazione a riportarsi avanti, ed è ghiotta l’occasione nei piedi di Caso Naturale a due minuti dal 45° su sviluppi sempre di corner. Con un dribbling supera il portiere, ma il pallone vagante supera la linea di fondo.

Il secondo tempo parte con le squadre contratte che non riescono ad impensierirsi, prima dei cambi di Zavettieri, che torna alla difesa a tre cambiando lo spartito tattico. Al minuto 61 prima i molossi sono pericolosi con la combinazione Basanisi-Giacomarro, con quest’ultimo che a due passi dalla porta si vede rinviata il pallone da Ligorio, poi passano in vantaggio cinque minuti dopo. Superbo ancora Maletic, di gran lunga il miglior in campo, che raccoglie palla dal limite dell’area di rigore e se la sposta dall’esterno. Quando la palla sembra ormai complicata, il numero 9 riesce a crossare un pallone stupendo sul secondo palo dove si avventa Caso Naturale, freddo ad insaccarla.

Il nuovo vantaggio galvanizza la squadra di casa, che prova ancora a rendersi pericolosa mentre la gara diventa sempre più nervosa. Negli ultimi minuti subentra la stanchezza e la forza della disperazione del Gravina, che non riesce però a creare grandi occasioni se non con Stanisavic al minuto 89, dove è brava la difesa della Nocerina a ribattere.

Maletic l’MVP

“Non era facile perché abbiamo avuto nuovi giocatori e pochi allenamenti. Abbiamo iniziato l’anno nella migliore maniera possibile, dobbiamo continuare così, migliorando e migliorando, personalmente e collettivamente. Ringrazio i tifosi per tutto il supporto che hanno mostrato, ci dà carica”

Le parole di Zavettieri

“Mi aspettavo una partita attendista da parte loro e così e stata. Siamo partiti bene poi ci siamo abbassati un po’ troppi, diventando poi prevedibili nel possesso. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Abbiamo una rosa ed un gruppo eterogeneo, se i ragazzi lo capiscono può aiutarci tantissimo come dimostrato oggi con i cambi del secondo tempo. Credo che ancora sia presto per fare giudizi compiuti sui nuovi arrivati, anche per lo stesso Maletic che oggi ha fatto molto bene. Dobbiamo migliorare la tenuta mentale, dopo il secondo gol abbia subito qualche colpo e ci siamo spaventati”

Le parole di Summa

“Partita importante oggi a Nocera, potevamo portare a casa qualche cosa in più. Ce la siamo giocati, abbiamo pagato i due gol in uscita che vanificano una prestazione di tutto livello. Volevamo che i centrali della Nocerina salissero per creare spazio ma si sono mossi molto bene. Nel secondo tempo abbiamo subito gol nel nostro migliore momento, voglio vedere un rigore dubbio. Abbiamo preso tanti giocatori nuovi anche visto gli infortunati fino a fine stagione. I nuovi acquisti hanno fatto bene”

Il tabellino

Nocerina (4-3-3)

Stagkos, Bandeira (15’st Schiavella); Mansi; De Marino; Chetti; Giacomarro (33’st Ziello); Di Palma (15’st Fusco); Basanisi, Caso Naturale (41’st Flora); Maletic; Mancino (15’st Vukmanic). Panchina: Caliendo, , Gaudino, Amarante, Boccia. Allenatore: Nunziato Zavettieri

Gravina (3-5-2)

Mascolo; Ligorio (41’st Manes); Quaranta (37’st Perrelli); Sanzone; Kharmoud; Bruno; Laura; Coppola ( 14’st Stanisavic); Parisi (31’st Servat); Oliveira; Incanticelli (31’st Galardi). Panchina: Vicino, Tommasone, Gambicchia, Curvino. Allenatore: Vitantonio Summa

Arbitro: Stefano Giordano di Grosseto. Assistenti: Francesco Raccaniello di Viterbo e Luca Granata di Viterbo

Reti: 20’pt Maletic, 37’pt Parisi, 21’st Caso Naturale

Note: Ammoniti: Quaranta (G), Basanisi (N), Giacomarro (N) . Calci d’angolo 5-3. Recuperi: 0’pt, 6’st