Cambio in panchina per il Savoia dopo le dimissioni del mister Di Stefano, il nuovo allenatore è Vincenzo Criscuolo

Dopo l’annuncio del 7 gennaio sul profilo Facebook del Savoia in cui venivano comunicate ufficialmente le dimissioni di Antonio De Stefano, è arrivata nel pomeriggio dell’8 gennaio l’ufficialità sul nuovo allenatore, Vincenzo Criscuolo.

Il Comunicato

L’A.C. Savoia 1908 è lieta di comunicare che è stato raggiunto l’accordo con il signor Vincenzo Criscuolo che sarà il nuovo allenatore della prima squadra.

Allenatore dall’alto profilo, mister Criscuolo è in possesso del patentino Uefa A ed è stato il vice di Grassadonia a Pagani e Messina. È reduce dalle positive esperienze in Puglia con il San Severo e, in Campania, con il Castel San Giorgio.

In concomitanza con l’ufficialità di mister Criscuolo, la società è lieta di comunicare che il ruolo di allenatore in seconda sarà ricoperto dal signor Alberto Urban, già allenatore del Savoia nella stagione 2002/03. Per mister Urban esperienza sulle panchine di Venafro, Turris e Vaiarano.

L’esperienza passata dell’allenatore

Dopo aver raggiunto i playoff al sesto posto con la Paganese, si è qualificato per la Lega Pro che ha disputato l’anno dopo, ottenendo il nono posto in classifica. Meno felice invece l’esperienza al Messina, terminata con una retrocessione in Serie D. Le ultime squadre allenate invece sono San Severo e San Giorgio, rispettivamente in Serie D e nel Campionato Eccellenza.