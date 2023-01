Paganese-Vis Artena 1-0: la cronaca

Nei primi 10 minuti di gara è la Paganese che fa la partita, creando dal basso e cercando molto spesso i due esterni alti. Al 15′ occasione per De Felice, che viene atterrato in area, ma per il sig. Sciolti si tratta solo di calcio d’angolo; sugli sviluppi del corner è bomber Maggio a saltare più in alto di tutti e portare i suoi in vantaggio. La Paganese tiene bene il campo e la Vis Artena non riesce a reagire. Alla mezz’ora ancora uno squillo a tinte azzurrostellate: corner di D’Agostino, Maggio con il mancino al volo ci prova, ma la palla termina alta. Al 33′ prima occasione per gli ospiti con Odianose che di testa colpisce, ma il nuovo acquisto Moro blocca. Al 42′ è Brugnano da 30 metri che con un mancino di controbalzo cerca l’eurogol ma la palla termina di poco a lato. Sul ribaltamento di fronte arriva l’occasione per il pari da parte della Vis: Odianose supera 2 avversari, crossa e dopo una deviazione Faiello riesce a salvare sulla linea. A fine primo tempo il risultato è di 1-0.

Dopo 3 minuti dall’inizio della ripresa è Sirignano a rendersi pericolo con un tiro-cross che però termina a lato. La risposta della Paganese arriva 6 minuti dopo con Di Somma che di testa in girata non trova lo specchio. De Felice al 57′ prova un mancino al volo che termina di poco fuori. Al 64′ è D’Agostino con una punizione magistrale ad impegnare Giuliani che si rifugia in corner. Si abbassano i ritmi della gara. L’occasione più pericolosa arriva a 3 minuti dalla fine con D’Agostino che direttamente da punizione di poco non trova lo specchio. Dopo 5 minuti di recupero la Paganese trova la settima vittoria di fila ed arriva a quota 37 punti.

Paganese-Vis Artena 1-0: il tabellino

PAGANESE: Moro, Di Somma, Maccherini (86′ Semonella), Capone, Brugnano (68′ Cusumano), Del Gesso, Sicurella (78′ Iuliano), Faiello, De Felice (86′ Esposito), Maggio (75′), D’Agostino. A disposizione: Pinestro, Verna, Campanile, Fois. All.Giampà

VIS ARTENA: Giuliani, De Angelis, Spinozzi (67′ Luciani), Angelilli (67′ Scognamiglio), Vasco, Odianose, Maini(67′ Talone), Fradella (83′ Canestrelli), Sirignano, Menghi (83′ Cerbara), Nannini. A disposizione: Baldinetti, Fagiolo, Pape, Tirabassi. All. Maurizi

RETI: 15′ Maggio (P)

AMMONITI: Maggio (P), Odianose (V), Faiello (P), Maini (V), Angelilli (V), Dioh (P).

ANGOLI: 10-3

ARBITRO: Sig.Gabriele Sciolti di Lecce

RECUPERO: 2’pt, 5’st.