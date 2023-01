Scafatese-Audax Cervinara è la prima gara del 2023 gialloblè; la squadra di mister Liquidato supera senza difficoltà l’avversario, mettendo a segno ben 5 reti. La società cara al patron Giordano sale a quota 44 punti in classifica a -7 dalla capolista San Marzano.

Scafatese-Audax Cervinara 5-0: la cronaca

I padroni di casa partono subito forte ed infatti dopo appena 15 minuti trovano il vantaggio: sugli sviluppi di un corner, Costantino salta più di tutti e batte Scolavino portando i suoi in vantaggio. La risposta della squadra di Iuliano arriva con Signorelli che di testa però non è preciso e non trova lo specchio. Ancora Signorelli ci prova direttamente da punizione, ma Botta risponde presente e respinge. Dopo 45 minuti il risultato è di 1-0.

Nella ripresa scende una sola squadra in campo; al 52′ Iovinella spinge in rete una ribattuta di Scolavino e sigla il raddoppio per i canarini. L’Audax Cervinara prova a reagire nuovamente, ma questa volta senza essere particolarmente pericolosa. Negli ultimi 15 minuti gli ospiti vengono letteralmente annichiliti. Al 76′ Masullo trova il 3-0 con un sinistro al volo che non lascia scampo all’estremo difensore ospite. Dopo 4 minuti altro capolavoro gialloblè: cross di Masullo, rovesciata di Esposito ed Evacuo deve solo spingere in porta. Non basta il poker alla Scafatese che al 90′ trova la manita con bomber Evacuo che, ancora sugli sviluppi di un corner, trova la doppietta personale.

Scafatese-Audax Cervinara 5-0: il tabellino

SCAFATESE: Botta 04, Iovinella, Esposito, Trezza, Di Pasquale 03 (61′ Iommazzo), Cavaliere, Masullo, Costantino (68′ Canale), Napolitano (61′ Senatore 04), Evacuo, Alvino (74′ Tagliamonte). A disposizione: Scarpati, Manzo, Iommazzo, Tagliamonte, Canale, Marsiglia 04, Senatore 04, Salvatore 04, Vassallo 05. All: Liquidato Stefano

AUDAX CERVINARA: Scolavino, Barbato (56′ Sbordone), Guida (74′ Orfanos 03), Cimino, Palumbo, Mercaldo 03, Russolillo, Caro (87′ Abissinia 03), Casale, Signorelli, Giordano 04 (61’Piccolo 04). A disposizione: De Lucia 06, Orfanos 03, Abissinia 03, Petrosino, Piccolo 04, Furno, Castellano, Cioffi, Sbordone. All: Iuliano Pasquale

RETI: 15′ Costantino, 52′ Iovinella, 76′ Masullo, 80′ Evacuo, 90′ Evacuo