L’intervento del cardiologo

Gli ha salvato la vita dopo 20 minuti di autentica angoscia trascorsi al Pronto soccorso. Giovane cardiologo ha tenuto in vita un 43enne operaio metelliano che si era presentato all’ospedale di Cava, come riporta il quotidiano “La Città” oggi in edicola, con un infarto che non gli avrebbe lasciato scampo.

Il fatto

È successo sabato scorso, alle ore 6.30: il paziente è stato subito sottoposto a massaggio cardiaco. Poi è stato utilizzato un defibrillatore, tutto per oltre 20 minuti.

Una volta rianimato è stato trasferito all’ospedale “Ruggi” di Salerno per eseguire ulteriori interventi.