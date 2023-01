Mevis, molle e componenti metallici per il settore automotive

Mevis SpA – Molle e particolari metallici, dal 1961 progettazione e produzione di molle e componenti metallici per il settore automotive.

Oggi è tra i più importanti produttori di componenti metallici d’alta qualità e precisione: molle, micro molle, bobine, particolari in filo piegati, tranciati e stampati, tiranteria, supporti, contatteria, componentistica assemblata, anelli. Con 15 centri differenziati di produzione, dotati delle più sofisticate tecnologie, distribuiti su 7 unità specializzate (dall’Italia alla Slovacchia alla Cina) si propone nel mercato internazionale come eccellente ed affidabile punto di riferimento per le principali realtà industriali del settore automotive, elettrotecnico, elettrodomestico e sportivo.

Obiettivo peculiare una qualità globale che tocca ogni fase del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione, garantendo sempre i più elevati standard di conformità alle più severe normative di settore come la ISO 9001 e la ISO TS16949. Il tutto grazie al know how di un team di professionisti di consolidata esperienza e competenza alla continua ricerca di soluzioni innovative in termini di ottimizzazione della sicurezza, del comfort e dei costi di produzione.

Fiore all’occhiello dell’azienda è il laboratorio interno inserito nell’apposito Albo del Miur. I due principali ambiti operativi sono le Prove e la Gestione della Metrologia, oltre alle attività di Ricerca e Failure Analysis. Le attività di Prova si rivolgono a tutti gli aspetti del prodotto, dalla fase di sviluppo alla prototipazione, alle materie prime, alla messa a punto del processo produttivo, al controllo della produzione e/o collaudo finale. Il Centro Prototipi, attraverso l’utilizzo di macchine a CNC, è in grado di produrre molto rapidamente qualsiasi tipo di prototipo in nastro filo e tubo di qualsiasi materiale metallico. Le attività della Gestione della Metrologia sono rivolte alla messa in uso ed alla conferma metrologica di tutti gli apparecchi di controllo.

Ampio e tecnologicamente avanzato l’innovativo parco macchine di cui dispone Mevis nel reparto produzione: dalle avvolgitrici alla piegatrici, dalle torsionatrici alle presse automatiche, dagli impianti speciali alle strumentazioni per i trattamenti termici e superficiali fino al laboratorio macchine per i controlli dimensionali 3D.

Fondamentale il ruolo della logistica. Mevis offre un servizio su misura: la mappatura a sistema informativo dei magazzini per assicurare un’accurata gestione degli stock; la pianificazione all’avanguardia per gestire dalla sede principale tutte le fasi produttive della supply chain ed i sistemi di identificazione automatica per una precisa gestione della movimentazione interna. Un servizio altamente efficiente che riserva al cliente la più elevata libertà di personalizzazione: nel packaging, nell’identificazione, nell’etichettatura del prodotto scelto.