Nocera Inferiore. Allerta meteo gialla e cedimento Alveo, l’avviso del sindaco

Il Sindaco De Maio invita la popolazione a prestare massima attenzione a causa dell’allerta meteo di colore giallo diramata dalla Regione Campania per la giornata odierna

L’avviso del sindaco

Il Sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio raggiunge i cittadini con un’informativa invitando alla massima prudenza a seguito dell’allerta meteo di colore giallo diramata dalla Regione Campania per la giornata odierna e per il cedimento dell’Alveo nella zona adiacente lo Stadio comunale “San Francesco”.

L’invito alla prudenza

Il Primo Cittadino invita la popolazione ad assumere condotte di prudenza al fine di evitare la possibile compromissione della pubblica e privata incolumità distanziandosi dai corsi d’acqua, non sostando nei pressi degli stessi, né ai piani terranei o in zone sottoposte agli stessi, né in abitazioni prospicienti ai corsi d’acqua, e comunque di assumere condotte di prudenza, e distanziamento dagli alvei, salvo ulteriore nuova disposizione.