Nocera Inferiore. Ancora carenza di personale all’ospedale (video)

Preoccupa l’allarme lanciato dai sindacati sulla possibile sospensione parziale e temporanea di alcuni turni notturni della rete ictus dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Secondo i sindacati l’area critica di Nocera Inferiore sarebbe stata ridimensionata nella programmazione regionale a favore di Salerno. La rete intorno alla Neurologia vive grande difficoltà.













Il ridimensionamento

La Neurochirurgia e la Neuroradiologia sarebbero stati ridimensionati e la stessa Neurologia denuncerebbe carenza di personale con solo cinque neurologi più il primario in servizio tanto da non potere coprire nemmeno tutte le notti servendosi della guardia interdivisionale secondo quanto riposta il quotidiano “la Città”. Il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio assicura a mezzo stampa di aver avuto personale rassicurazione della non volontà di ridimensionare l’Umberto I “a ogni livello. Le difficoltà oggettive i coinvolgono tutti i nosocomi della regione, anzi d’Italia, per la scarsità di personale medico”.









Altro fronte critico

Intanto un altro fronte critico riguarda l’Umberto I. Già da settimane si registra una grave carenza di medici in Urologia che avrebbero costretto il Direttore dell’Unità a rimodulare i turni sollecitando l’aiuto dei colleghi. Da quest’anno, gli urologi dovrebbero coprire la reperibilità notturna solo per i pazienti ricoverati; eventuali consulenze a pazienti divisibili afferenti al Pronto Soccorso verranno indirizzati all’ambulatorio. Nel caso non fosse dimissibile, il paziente sarà ricoverato e visitato il giorno seguente. Eventuali urgenze verranno gestite dal chirurgo di Guardia.

Il servizio è di Aldo Severino