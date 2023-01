Nocera Inferiore. Continua l’allerta meteo nella giornata odierna

Attenzione ancora altissima a Nocera Inferiore. Il sindaco Paolo De Maio ha disposto la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, dalle ore 15.00 fino alle 23.59 della giornata odierna, con conseguente sospensione delle attività didattiche. Il Primo Cittadino ha ordinato altresì la chiusura del Cimitero Comunale, dei parchi gioco e delle ville comunali, nonché di parchi e aree ludiche private del territorio comunale, dalle ore 15.00 alle 23.59 del 9 gennaio 2023.

Il disastro della Solofrana

De Maio ha firmato l’ordinanza a seguito della comunicazione della Sala Regionale Operativa Unificata con cui si diramava al comune lo stato di allerta “Attenzione” per il rischio idraulico e idrogeologico. A seguito del collasso di parte dell’argine del torrente Solofrana, sono state evacuate diverse famiglie residenti nei pressi dello Stadio Comunale “San Francesco”. Un nucleo familiare è stato affidato ai Servizi Sociali dell’Ente.

Le parole di De Maio

«È stata una fortuna poter far defluire l’acqua all’interno dello Stadio, diversamente avremmo messo seriamente in pericolo l’incolumità di alcuni residenti. Attualmente l’acqua sta defluendo, provvederemo poi alla stima dei danni. Urge proseguire il lavoro di raccordo iniziato in coda del 2022 con Regione, Genio Civile Consorzio di Bonifica per la realizzazione degli interventi sugli argini dei fiumi» ha dichiarato il Sindaco Paolo De Maio.