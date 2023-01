Sarno. Spari contro un’abitazione, famiglia illesa per miracolo

Le forze dell'ordine sono al lavoro per risalire all'identità dei responsabili. Le indagini propendono per degli spari accidentali

Tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata nella zona periferica di Sarno, in via Bracigliano dove, nei giorni scorsi, una famiglia, un medico in pensione con la moglie e le sue tre figlie, ha vissuto attimi di terrore, perchè sono stati esplosi dei proiettili in direzione della propria abitazione.

La scoperta

Ad accorgersi di quanto era successo, come riporta il Mattino, il medico che mentre stava pranzando con la famiglia, si è diretto in bagno, facendo l’amara scoperta. Il proiettile aveva spaccato il vetro della finestra del bagno, bucato una tenda e scheggiato il muro per andarsi a conficcare a ridosso dello stipite di una porta.

La denuncia

La famiglia ha immediatamente denunciato l’episodio ai carabinieri, postando sul proprio profilo social l’immagine della finestra. Fortunatamente al momento degli spari, nessuno dei componenti della famiglia si trovava in bagno; conseguenze ben più gravi si sarebbero potute verificare in caso contrario.

Le indagini

Le forze dell’ordine sono al lavoro per risalire all’identità dei responsabili. Le indagini propendono per degli spari accidentali, essendo stati avvistati nei dintorni dell’abitazione, subito dopo lo scoppio dei proiettili, degli uomini armati di fucile, probabilmente dei cacciatori che, richiamati dal medico, si sarebbero subito dileguati.