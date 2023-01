I fedelissimi di Salvati si manifestano, il documento a favore del primo cittadino palesa ancora una volta l’inconsistenza della maggioranza. Continua la cronaca dal fronte di palazzo Mayer a Scafati, sempre più caldo e spaccato.

Le parole dei sostenitori di Salvati

Ad aumentare il fuoco della polemica stavolta ci pensano gli ultimi sostenitori di Cristoforo Salvati, che hanno voluto rendere pubblico attraverso una nota la compattezza di cui gode ancora il primo cittadino. “Cristoforo Salvati non ha mai fatto mancare la sua presenza e non si è mai sottratto alle sue responsabilità, sostenendo la Città e la squadra nell’interesse di tutti anche quando ha intrapreso scelte non comprese” sono parte delle parole utilizzate nel documento “Del resto il mancato accoglimento della proposta fatta dal Sindaco in occasione della riunione di maggioranza di ieri sera non è sintomo di ulteriori fratture, ognuno dei Consiglieri ha avuto modo di esprimere la sua opinione in merito, senza che nessuno voltasse le spalle a nessuno”.

Con queste ultime parole i sostenitori di Salvati provano a smentire le ultime spaccature provocate dalla proposta di Gennaro Avagnano come vicesindaco durante la riunione dello scorso 4 Gennaio. A smentire la smentita ci pensano però le firme di adesione al documento di dichiarazioni, che vede ex membri di giunta e consiglieri, ma non tutti. Manca infatti Espedito Fontana, assente anche alla riunione e ormai in evidente rottura, ma anche Giovanni Bottone, Luca Maranca e Teresa Cirillo. Quest’ultima aspetta con ansia la nuova giunta, attesa per oggi, per rientrare completamente, mentre Maranca e Bottone sono sempre più distanti politicamente dai valori della fase di Salvati.

La frattura esiste

La frattura quindi esiste, ed esplode se considerato che manca anche la firma di Mario Santocchio, il presidente del consiglio comunale. Meno di 36 ore prima della riunione di maggioranza che ha proposto Avagnano vicesindaco, il primo cittadino dichiarava a più addetti ai lavori di aver incaricato Mario Santocchio alle interlocuzioni con le minoranze, in un ruolo che avrebbe apparentemente prodotto l’incontro la mattina dopo tra Salvati e Avagnano. Il cittadino però nelle sue parole ha mancato di annunciare il passaggio con il presidente del consiglio comunale, che non ha approvato l’incaricato assegnatogli.

Le parole del presidente Santocchio

“Per rispetto dei ruoli ho rifiutato il compito di interlocuzione che il sindaco mi aveva proposto. Sono investito di un ruolo super partes e questa dinamica non mi deve appartenere” è la spiegazione istituzionale del presidente Santocchio, che palesa però altre verità successivamente. Anche come poi dichiarato nelle ultime ore, lo storico numero due di Salvati non ha semplicemente rifiutato un ruolo, ma anche un compito già predeterminato, come scritto sui social riferendosi “ad impegni già assunti”.

Santocchio, considerate le premesse di cui sopra, palesa così pubblicamente e senza ombra di dubbio il patto tra Salvati e Avagnano, avvenuto non nella mattina del 4 Gennaio a seguito di un’interlocuzione con le minoranze, ma proprio nel consiglio comunale del 31 Dicembre a seguito della “fuga” di Paolo Attianese. “Io ho saputo tutto a fatti ben più che compiuti, visto che personalmente ero in aula a gestire i lavori del consiglio comunale” ammette quindi Santocchio.

Sugli episodi del 31 Dicembre interviene anche in prima persona il consigliere Paolo Attianese, che tende a chiarire “Il 31 ho deciso di uscire dall’aula innanzitutto perché si era creato un clima surreale tra tentativi di aggressione fisica nei confronti dell’ex assessore Avagnano, pressioni psicologiche sul collega Maranca, suppliche e richieste di aiuto e di intesa da parte del primo cittadino.

Chiariamo inoltre che con il voto del 31 l’amministrazione non sarebbe andata a casa, avrebbero passato solo guai economici, mi hanno supplicato”.