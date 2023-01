Dopo la vittoria del Mama Futsal San Marzano della Coppa Italia di Serie C1 di calcio a 5 arrivano gli auguri della sindaca Carmela Zuottolo a tutto l’ambiente granata.

Il sindaco di San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo, ha voluto complimentarsi con la società per la grande impresa che l’ha portata a vincere la Coppa Italia di Serie C1 nella gara, giocata ieri al PalaCercola di Cercola, e vinta ai calci di rigore contro la Dalia Management.

“A nome personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera città, invio le mie felicitazioni e i miei complimenti al Mama Futsal San Marzano, che con la sua bellissima vittoria ha portato nella nostra città, dopo la Coppa Italia di Eccellenza campana, anche la Coppa Italia di Serie C1 di calcio a 5″, ha detto la sindaca Carmela Zuottolo. “Per me è un grande onore e un orgoglio essere il sindaco della città che può vantare di avere due squadre di calcio importanti. Nei prossimi giorni riceverò atleti, tecnici e dirigenti del Mama Futsal in Comune per rivolgere loro i ringraziamenti della città. Mi auguro che questo trofeo possa essere foriero di altri traguardi stagionali per il calcio marzanese e per le altre discipline sportive”.

Sulla vittoria si è espresso anche il Consigliere Comunale Mariano Ciancia, delegato a Politiche giovani e Sport: “A San Marzano sul Sarno abbiamo questo brutto vizio di vincerle le finali. I miei auguri vanno alla Mama Futsal, che porta in alto il nome di questa città nel panorama del calcio a 5. Questa è la vittoria di un territorio, che vive di sport quotidianamente“.