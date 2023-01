Entra di diritto nella storia del club azzurrostellato la Paganese di mister Giampà grazie al record ottenuto domenica. Con la vittoria contro la Vis Artena la squadra capitanata da D’Agostino ha ottenuto il settimo successo consecutivo in un campionato nazionale, raggiungendo un record mai ottenuto da nessuno prima. Il primato era detenuto dalla squadra allenata da Giacomazzo nel 2005/2006, anno in cui la stella centrò la promozione in Serie C. Da oggi sul gradino più alto di questo particolare podio ci sarà la Paganese di Giampà.

Se si considerano anche i campionati regionali, il primato appartiene alla Paganese 55/56 che disputò il campionato di Promozione e riuscì ad inanellare ben 8 vittorie di fila. Record che potrebbe comunque eguagliare la Paganese già nella prossima sfida contro l’Arzachena.

A tal proposito il tecnico si è espresso nella conferenza post-partita: “Fa piacere aver centrato questo record e che i nostri nomi resteranno legati alla storia di una società come la Paganese. Fra 3 anni questo club compirà 100 anni di storia.” Poi ha continuato: “Dal punto di vista mentale ha rappresentato uno stimolo in più nella sfida contro l’Artena, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Vogliamo entrare nella storia centrando quel sogno che tutti noi abbiamo”.