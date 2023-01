Si è allagato lo stadio "San Francesco" a causa del maltempo delle prime ore di questa mattina. Campo impraticabile e danni in tutte le zone limitrofe.

Si è allagato lo stadio “San Francesco D’Assisi” di Nocera nella giornata di oggi a causa del maltempo e delle piogge di questa mattina. Infatti c’è stata la rottura dell’argine del torrente Solofrana nella zona proprio vicino all’impianto sportivo. Questo ha comportato numerosi disagi in tutta la zona circostante lo stadio. I molossi, dunque, hanno festeggiato solo poche ora grazie alla vittoria contro il Gravina, dato che sono ancora alle prese con i danni causati dal maltempo.

Da sottolineare che non è la prima volta che il San Francesco vive un disagio del genere. Nell’ultimo periodo, però, lo stadio aveva un terreno di gioco in ottime condizioni, ma dai prossimi giorni sarà tutto da rifare. Nel frattempo sono tanti i messaggi di vicinanza che arrivano da altre società per l’ambiente rossonero, che sta vivendo ore di disagio.