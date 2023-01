Angri. 78° anniversario della morte del Capitano Renato Raiola, Santa Messa per ricordare

Una Santa Messa per celebrare il 78° anniversario della morte del Capitano Renato Raiola, cittadino angrese.

Il ricordo del Capitano Renato Raiola

L’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci della sezione di Angri ne ricorda la figura con la celebrazione di una Santa Messa.

L’Eccidio di Rio Farnese

In occasione del 78° anniversario dell’Eccidio di Rio Farnese nel comune di Bettola in provincia di Piacenza, dove perse la vita il nostro concittadino, il Capitano Renato Raiola, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci della sezione di Angri ricorda la figura di questo valoroso militare.

Invito a partecipare alla Santa Messa

Il giorno 12 gennaio alle ore 10.30 l’Associazione ricorderà il Capitano e per l’occasione, invita la popolazione presso la cappella del Cimitero di Angri, ove riposano i resti mortali del Capitano Raiola, alla celebrazione della Santa Messa e alla deposizione di un fascio di Alloro alla presenza di Autorità civili, militari e religiose.

Il ricordo del Comandante Romeo

Al termine della Santa Messa il presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci Colonnello Mario D’Antuono e il presidente dell’ANPI zonale ricorderanno la figura del Comandante Romeo, medaglia d’argento al Valor Militare alla memoria.

Chi è Renato Raiola: il partigiano

Raiola Renato di Ernesto, nato ad Angri (SA) il 24.8.1916, partigiano riconosciuto, comandante della 142ª Brigata Garibaldi e Vice-comandante della Divisione “W. Bersani” (Val d’Arda).

Il Tenente

Tenente del 66° Fanteria di stanza a Piacenza, viene catturato all’indomani dell’8 settembre e deportato nel campo Offlag 73 di Beniaminowo, in Polonia, e successivamente trasferito nello Stallag 327 di Przemsyl.

Il Comandante

Riesce a fuggire e far ritorno in Italia, fermandosi a Piacenza, dove nell’agosto 1944 si unisce alle formazioni partigiane della Val d’Arda, ricoprendo ruoli di comando. Trucidato insieme ai suoi uomini in località Rio Farnese, Comune di Bettola, il 12 gennaio 1945. Decorato con medaglia d’argento al Valor Militare alla memoria.

Il rastrellamento

Tra novembre 1944 e gennaio 1945 la XIII Zona (corrispondente alla Provincia di Piacenza) viene investita da un’imponente rastrellamento in funzione antipartigiana. Nel gennaio del 1945 le scuole elementari di Bettola, situate in Piazza Colombo, erano utilizzate dai nazifascisti come centro di raccolta dei tanti prigionieri catturati nelle operazioni di rastrellamento, approfittando tra l’altro della neve eccezionalmente abbondante che rendeva difficile l’occultamento.

L’Eccidio di Rio Farnese

Nella giornata di venerdì 12 gennaio 1945 un gruppo di circa venti (le fonti oscillano sempre tra i 20 e i 23) prigionieri viene prelevato dalle scuole, fatto spogliare, e condotto nella vicina località di Rio Farnese (conosciuta anche come Rio della Farnesa o Rio Pianazze), in prossimità di un orrido naturale formato dal piccolo corso d’acqua. Lì vengono uccisi uno ad uno con un colpo di pistola alla nuca da un ufficiale tedesco. I cadaveri vengono abbandonati sul greto del torrente gelato e ne viene impedita la rimozione da parte della popolazione.

La sepoltura

Nei giorni seguenti, grazie all’intercessione del parroco di Bramaiano Don Egidio Bottini, viene dato dalle autorità germaniche il permesso di seppellire le salme, a patto che non siano ufficiate pubbliche cerimonie e che le salme vengano inumate non nel cimitero di Bettola ma in quello di Bramaiano, piccola frazione del Comune.

Il riconoscimento

Prima di procedere alla sepoltura don Bottini provvede a ricomporre i cadaveri e scattare ai volti dei caduti fotografie che saranno poi utilizzate da familiari ed amici per il riconoscimento di alcune delle salme.