Angri. Al via la radio del Liceo Scientifico don Carlo La Mura

Il Liceo “Don Carlo La Mura” di Angri ha festeggiato lo scorso anno i quarant’anni di attività.

L’inizio

Si cominciò con una sola classe come sezione distaccata del Liceo Scientifico di Pagani per poi raggiungere l’autonomia scolastica. Era il 22 marzo 1986 quando l’Istituto fu intitolato a don Carlo La Mura, sacerdote ed insigne educatore angrese. Oggi ci sono 54 classi, di cui 26 di liceo scientifico, 11 di liceo classico, 9 di liceo scientifico-opzione scienze applicate e 8 di liceo linguistico.

Il progetto Radio

Tra poco comprenderà pure la produzione di programmi radiofonici da parte degli studenti. Un progetto voluto dal dirigente scolastico Filippo Torello in collaborazione con Radio Base. Lo scorso 22 dicembre c’è stato un primo incontro di formazione da parte del direttore radiofonico Enrico Marrazzo con le classi e tra poco si partirà ufficialmente.

Il dirigente Toriello

Gli studenti saranno formati per creare la scaletta di un programma, costruirlo e consegnarlo per la messa in onda. “La radio a scuola è una occasione formativa senza precedenti, – spiega soddisfatto Torello – è uno spazio e una possibilità per formare le nuove generazioni a elaborare le informazioni per trasmutarle in conoscenze, per educarli al pensiero critico e ai processi della glocalità. È una dimensione sicuramente carica di nuovi e inediti percorsi educativi”. Una novità che è stata accolta con entusiasmo dagli studenti.

Il direttore Marrazzo

Il direttore di RB Marrazzo riferisce che ci sarà: “Una web radio che trasmetterà comunque su una vera radio FM per la partnership con Radio Base” e che “i programmi saranno realizzati dai ragazzi e poi trasmessi in diretta alla fine del primo percorso di formazione sulle frequenze regionali mediante sistema Dab plus.

L’obiettivo è di avvicinare i ragazzi al mondo della radio che è un mondo ancora oggi all’avanguardia ed allo stesso tempo uno dei più antichi che permette ai ragazzi di rompere quella timidezza che si può provare a volte di parlare al pubblico e allo stesso tempo aiutarli nell’approcciarsi in un modo sintetico e veloce”.

E chissà che non potranno nascere da questa esperienza nuovi speaker radiofonici o professionalità legate al mondo della comunicazione radio, un’esperienza certo originale che tornerà utile agli studenti pure per parlare in pubblico in tutte quelle situazioni che la vita professionale o personale gli richiederà. “Saranno approfondite le tecniche più appropriate per sviluppare in modo sintetico i tempi di un discorso sia esso un intervento in diretta o una canzone” conclude il direttore di Radio Base.