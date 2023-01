Carabinieri Vallo della Lucania. Controlli straordinari alla circolazione, 130 militari in campo

Controllati 302 veicoli, identificate 364 persone, comminate 13 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, eseguite diverse perquisizioni personali e veicolari

I controlli

I Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania negli ultimi giorni hanno svolto un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio finalizzato, in prevalenza, alla prevenzione e repressione dei reati predatori, ai danni delle abitazioni e delle attività commerciali, e di violazioni al codice della strada.

Al lavoro 65 pattuglie e 130 militari

Il dispositivo, articolato in più giorni ed in diverse fasce orarie, ha previsto nei comuni cilentani l’impiego di 65 pattuglie e 130 militari. Nel corso dell’operazione, che ha interessato i numerosi comuni della Compagnia Carabinieri, sono stati controllati 302 veicoli, identificate 364 persone, comminate 13 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, mentre sono state eseguite diverse perquisizioni personali e veicolari.