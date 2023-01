Pagani. “Nocera Multiservizi” su un ticket, scatta il caos

Caos parcometro in piazza D’Arezzo, lo scontrino porta il nome della Nocera Multiservizi, ma è a Pagani.

Stava per realizzarsi un possibile incubo per la cittadinanza paganese, che per alcune ore ha seriamente dubitato di pagare il parcheggio al comune limitrofo. Nelle ultime ore sui social viaggiano infatti più immagini che inquadrano alcuni ticket erogati da un parcometro presente nella piazza del centro città. Su di essi compare in bella vista in alto a sinistra “Nocera Multiservizi Srl”.

Lo sdegno del consigliere Sessa

Una nomenclatura che ha sin da subito esploso la curiosità, ma anche lo sdegno, della consigliere comunale d’opposizione a Pagani Anna Rosa Sessa, che postando sui social immagini senza repliche attacca “La gestione dei parcheggi e delle aree di sosta comunali, dunque, è diventata della Nocera Multiservizi? La Sam è stata forse esautorata? Chiedo per sapere, considerato che per il consiglio comunale non è passato alcun atto”. L’esponente di Italia Viva e di opposizione in assise fa un’evidente provocazione, ma l’errore è gigantesco e chiede soprattutto chiarimenti.

La spiegazione dell’assessore Russo

A svelare l’arcano ci pensa l’assessore delegata alla viabilità Veronica Russo, che parla di un semplice errore materiale tecnico. “I tecnici incaricati alla redazione degli scontrini hanno compiuto un mero errore materiale che abbiamo già risolto” ha spiegato Russo, per poi aggiungere “Purtroppo è stato fatto un errore di battitura di come tanti ne capitano, in un momento di confusione da segnalare ma che non condanniamo come peccato capitale”. Certo, leggere Nocera Inferiore nel territorio alfonsino non è forse il massimo, ma quello che vuole assicurare l’ente di palazzo San Carlo è che si tratta di un errore senza conseguenze.

“Al termine della giornata sono i lavoratori Sam, società addetta e che tale rimarrà, insieme ad un operatore della Polizia Locale a contare i ricavati e a fare una conta degli scontrini. Si legge in alto a sinistra un nome per un altro. Ma i soldi vanno tutti alle nostre casse per essere impiegati poi per la crescita della nostra Pagani” ha terminato Russo. Gli scontrini di piazza D’Arezzo sono stati prontamente sostituiti, ma Sessa avverte: “Controllateli tutti”.