L’arresto

Questa mattina, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno tratto in arresto, C. D. e C. G., nella flagranza del reato di furto in danno di un bar in via delle Calabrie.

La refurtiva

I predetti, all’atto dell’intervento della polizia giudiziaria, venivano ancora trovati in possesso della refurtiva consistita in diverse bottiglie di alcolici di valore.