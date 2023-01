Il comune di Sarno, da maggioranza ad opposizione, chiede maggiore sicurezza per la zona pedemontana dopo i casi di spari in una villetta in via Bracigliano.

Non una crociata contro la categoria dei cacciatori, ma una regolamentazione e maggiore controllo nell’area anche per gestire l’aumento di cinghiali nell’area. Con estrema oggettività, dal governo alle minoranze, si analizza il caso esploso lo scorso sabato. Durante il pranzo una famiglia della zona periferica di Sarno si è ritrovata ad essere bersaglio indesiderato degli spari di un cacciatore.

La dinamica dello sparo

Quest’ultimo, durante una battuta di caccia al cinghiale, avrebbe fatto esplodere un colpo che è finito proprio nell’abitazione della famiglia, con una vetrata in mille pezzi e la rosa dei proiettili che si è definitivamente spenta su un mobile. Una tragedia sfiorata quindi che fa riflettere a 360° tutta la politica, tra iniziative da mettere in campo e richieste sovracomunali d’obbligo.

Il chiarimento dell’assessore Salvato

“Per quanto concerne il fatto in sé, l’esplosione di arma da fuoco è tema che investe in prima persona la Procura della Repubblica, che sta indagando per svelare la natura e colpevole dell’incidente” ha subito voluto chiarire l’assessore alla sicurezza Gianpaolo Salvato.

Bisogna però trovare risposte anche sul tema sicurezza, con la zona pedemontana che sembra diventare una terra di nessuno tra uomini che con la caccia hanno poco a vedere e cinghiali sempre più in aumento. “Sta diventando sempre più un fenomeno reale e da gestire” spiega in tal senso Salvato “I cinghiali aumentano a vista d’occhio e inizia ad esistere una questione relativa alla loro gestione. Ma del resto, si sa, è tema nazionale sul quale la politica dibatte da tempo. Noi come amministratori locali possiamo solo monitorare la situazione e chiedere a chi di competenza maggior controllo. Per ora i cinghiali non sono scesi giù nei centri urbani, non vorremmo arrivare a tanto”.

Parla Montoro dell’opposizione

Sulla gestione della fauna selvatica interviene anche il consigliere comunale di opposizione Giovanni Montoro, che proprio alcuni anni fa propose una mozione sull’argomento. “Il trend di crescita dei cinghiali è reale e bisogna ora più che mai costruire dei percorsi di sicurezza, sia per chi vive nella periferia sia per i cacciatori che partono per le batture di caccia” è l’intervento di Montoro “E’ compito della Regione intensificare i controlli, con iniziative volte anche alla salvaguardia dell’area in ogni sua forma”.