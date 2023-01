Piove sul bagnato a Palazzo Mayer. A seguito della recente riconferma dell’intera giunta comunale da parte del primo cittadino Salvati infatti, non tardano ad arrivare le polemiche dall’opposizione.

La critica del consigliere Russo

Insieme per Scafati con il consigliere comunale Michele Russo esprime forte dissenso verso la rinomina degli assessori di giunta: “Salvati non perde occasione per stupirci. Gli era stato chiesto un atto forte di discontinuità. Siamo al teatro dell’assurdo, il Sindaco dopo l’azzeramento della giunta la rinomina identica, trascorsi 10 giorni, lasciando tutti e sette gli assessori con le stesse deleghe e dicendo che nessuno nelle riunioni di maggioranza ha espresso riserve sugli assessori. Più che discontinuità la continuità del nulla.”

L’indignazione del consigliere Formisano

Le polemiche però non accennano a placarsi nemmeno da parte del medesimo partito di Salvati. Il consigliere Teresa Formisano di Fratelli d’Italia infatti non esprime parole di miele per il Sindaco. Le motivazioni però sono legate agli eventi del consiglio comunale del 31 dicembre, che hanno scaturito forte indignazione sia da parte del capogruppo Luca Maranca che la consigliere Teresa Formisano. “Prendo le distanze da questa amministrazione, da questa maggioranza e da chi ha fatto trattative prima del consiglio comunale con il sindaco in cambio di un eventuale assessorato o altro incarico.

Esprimo la mia solidarietà a chi, in quel clima violento descritto sui giornali, si è sentito minacciato e non ha avuto la serenità per votare un atto importante come la variazione di bilancio in questione. È un atteggiamento che non può appartenere alla politica. Neanche per conservare gli equilibri e gli accordi che possono esistere nell’ambito di una maggioranza. Di queste vicende e dei personaggi che le hanno determinate, spero che chi di dovere possa fare chiarezza nell’interesse degli scafatesi. Non si può continuare ad andare avanti con un’amministrazione che fa trattative su argomenti importanti di volta in volta pur di conservare la poltrona.

Ho paura anche del clima che si è creato. In questi anni, basta guardare le immagini dei vari consigli comunali per averne prova. In tante occasioni per aver mantenuto la mia coerenza ho dovuto subire la violenza verbale di chi oggi prova a mantenersi a galla a tutti i costi. Trovo assurdo e incredibile come l’opinione di certe persone cambi nel giro di poche ore, per un posto in giunta o per una promessa nello staff. Ritengo che sia arrivato il momento di chiedere appuntamento al Prefetto per raccontare agli organismi preposti l’accaduto insieme alle persone che si sono sentite minacciate e di cui si parla sui giornali, affinché si prendano opportuni provvedimenti. Alla luce anche di quelle stesse delibere di variazione al bilancio che ad oggi non sono state ancora pubblicate all’Albo Pretorio.” Sono state le dure parole del consigliere Teresa Formisano sulle vicende in assise.