Salvati ha varato la nuova giunta comunale, confermati tutti gli assessori del precedente Esecutivo, ecco le nomine degli assessori:

– Porpora Serena (Vice Sindaco, Pubblica Illuminazione, Verde Pubblico, Sport)

– Auricchio Camillo (Innovazione Tecnologica, Parcheggi, Patrimonio, Manutenzioni

– Di Lallo Annunziata (Bilancio, Personale, Cultura, Spettacolo, Biblioteca)

– Di Massa Alfonso (Commercio, Suap, Agricoltura, Lavori pubblici)

– Quartucci Filippo (Sanità, Polizia Municipale)

– Semplice Laura (Avvocatura, Società Partecipate, Politiche sociali)

– Ugliano Daniela (Pubblica Istruzione, Ambiente, Fiume Sarno, Cimitero)

Le dichiarazioni di Salvati

“Ho nominato oggi la nuova Giunta riconfermando gli Assessori del precedente Esecutivo. Mi era stato chiesto un atto forte in vista del Consiglio comunale del 31 dicembre scorso. Non ho esitato a farlo, revocando le nomine dei componenti della Giunta, quale ennesimo segnale di apertura nei confronti della mia maggioranza e punto di avvio per un nuovo e costruttivo confronto all’interno della stessa. Ero disposto anche a dimettermi, se ciò fosse servito a ripristinare compattezza all’interno del gruppo che mi sostiene. Dal confronto con i miei consiglieri comunali, avviato subito dopo il Consiglio comunale di fine anno, è emersa la volontà di proseguire il percorso iniziato nel 2019, nell’esclusivo interesse di Scafati e degli scafatesi.

Non c’è stata alcuna preclusone nei confronti dei componenti della precedente Giunta, che pertanto ho ritenuto giusto rinominare, attribuendo loro le stesse deleghe assegnate in precedenza, per garantire una continuità amministrativa, necessaria in questa fase particolare della consiliatura. Ringrazio pertanto gli Assessori nominati oggi, confermando loro la mia piena fiducia e chiedendo loro il massimo impegno per continuare a lavorare insieme per il rilancio di questo territorio. Tanto lavoro è stato già fatto. Nel 2022 abbiamo deliberato in Giunta ben 350 provvedimenti, non esitando a riunirci anche in tarda serata per consentire adempimenti urgenti. Abbiamo però ancora tanta strada da fare e serve l’impegno e la collaborazione di tutti”.

Parola all’opposizione

Dopo gli alleati nella giunta del sindaco e le parole di Cristoforo Salvati si manifestano gli oppositori, da capire ora chi dirigerà la questione sfiducia. Interviene nel dibattito il consigliere Paolo Attianese, che butta altra brace nel grande calderone delle polemiche politiche relative all’assise del 31 Dicembre.

La spiegazione di Attianese

L’esponente pro Avagnano è infatti uscito dall’aula ai tempi per permettere un voto fondamentale che aveva fatto promettere al sindaco Salvati il ruolo di vicesindaco nientedimeno che all’ex assessore. “Il 31 ho deciso di uscire dall’aula innanzitutto perché si era creato un clima surreale tra tentativi di aggressione fisica nei confronti dell’ex assessore Avagnano, pressioni psicologiche sul collega Maranca, suppliche e richieste di aiuto e di intesa da parte del primo cittadino” è la spiegazione di Attianese, che non manca di denunciare importanti accuse, anche di violenza.

La critica di Attianese all’opposizione

Sia per il consigliere che per Avagnano il ruolo di vicesindaco diventa quindi una promessa a vuoto di Salvati, che merita solo di tornare a casa. In questo senso critiche arrivano anche alle opposizioni, che negli ultimi giorni hanno biasimato Attianese, che risponde loro “Non volendo andare dal notaio un anno fa, assecondando con ritardi e assenze commissioni o sedute d’assise, così le opposizioni hanno continuato ad aiutare la maggioranza. Se hanno davvero voglia di mandare a casa questa amministrazione fissino un appuntamento dal notaio, sarò il primo a salire e un’ora prima. Se così non fosse cercano solo un capro espiatorio e conviene anche a loro che Salvati vada avanti”.

Nel frattempo però la maggioranza in consiglio comunale, dopo tante manifestazioni orali, diventa ufficialmente formata da soli 12 soggetti, visto il passaggio certificato di Espedito Fontana alle opposizioni. L’esponente del gruppo “Scafati nel Cuore” ha infatti ufficializzato l’entrata in minoranza singola dopo la gaffe che ha visto fuori dalla giunta di Salvati l’ex vicesindaco Giuseppe Fattoruso. Adesso è pronta un’altra firma.

L’accusa di Insieme Per Scafati

“Una delle principali colpe di Salvati, assieme a quella della pessima gestione della città, è l’aver sdoganato e fomentato fenomeni deleteri di trasformismo e compravendita. Se la politica scafatese pare ridotto ad un ignobile mercato, il primo responsabile è Salvati e la sua assenza di onore e rispetto per le istituzioni” è l’intervento del consigliere IPS Michele Grimaldi “Per quanto ci riguarda la sua esperienza sindacale è chiusa, da tempo, ed è chiusa per il fallimento drammatico e totale che rappresenta. La nostra posizione su questo è nota e a differenza di altri cristallina: deve andare a casa, e siamo disposti – se un sussulto finale di dignità non gli consiglia le dimissioni – a fare la nostra parte affinché questo accada, dal notaio o in aula”