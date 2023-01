Dopo i danni causati dal maltempo, questa mattina sono in atto dei controlli per le condizioni dell’impianto sportivo.

Lo Stadio della Nocerina,dopo i danni causati dal maltempo, pare essere in condizioni ancora pessime. Infatti l’acqua non è stata completamente drenata e gli spogliatoi sono parzialmente allagati. Tanto il fango presente all’interno della struttura ed al momento ci sono operai a lavoro per ripulirla. C’è molto lavoro da fare dato che i danni sono stati molteplici, una batosta per tutto l’ambiente rossonero. Questa settimana la squadra allenata da Maurizio Zavettieri si allenerà presso il campo sportivo di Lavorate a Sarno. In settimana è prevista anche un’amichevole contro là Juniores rossonera, mentre sabato mattina ci sarà la rifinitura in vista della trasferta di Francavilla di domenica.

Questa mattina sono in corso dei controlli da parte del Comune per valutare i danni, ma soprattutto per verificare un possibile rapido ripristino del terreno di gioco. Al momento non è possibile definire una data precisa che possa coincidere con la ripresa dell’attività sportiva. Presenti durante i controlli allo stadio anche alcuni dirigenti della Nocerina che hanno fatto trapelare parziale ottimismo per la ripresa. I molossi dovranno giocare in casa il 22 gennaio contro il Martina e la società si augura che nella settima di preparazione al match casalingo, la squadra possa tornare ad allenarsi al San Francesco.