San Marzano-Pomigliano, mercoledì alle ore 14:30, decreterà chi tra le due compagini si andrà a giocare la finale di Coppa Italia Dilettanti. La squadra allenata da mister Fabiano ha già messo le mani sulla qualificazione, dopo il sonoro 3-0 dell’andata; per i rossoblu segnarono Camara e due volte Castagna.

Domani, però, non ci sarà lo stesso Pomigliano visto il 14 dicembre, bensì una squadra diversa; infatti sono tanti i calciatori importanti che hanno lasciato la compagine napoletana. Anche la proprietà non è la stessa di un mese fa, dato che il presidente non è più Felice Romano (omonimo del patron dei rossoblu), ma Salvatore Orfeo. Il Pomigliano non vive un momento semplice, dato che è reduce da un sonoro KO casalingo contro l’Ercolanese (0-8) e da un pareggio contro il Saviano.

Viceversa il San Marzano si è ormai messo alle spalle il passo falso commesso contro il Montemiletto ed è reduce da 2 vittorie in campionato contro Giffoni (0-5) e Castel San Giorgio (2-1). Mister Fabiano, in vista del match contro il Città di Solofra di campionato, potrà decidere anche di far riposare qualche top, visto che il risultato dell’andata è nettamente a favore dei salernitani.

San Marzano-Pomigliano: ad un passo dalla finale

I rossoblu, forti del vantaggio dell’andata, sono vicini a strappare il pass per la finale. Nell’ultimo step della Coppa Italia Dilettanti contro la vincente tra San Marzano e Pomigliano, ci sarà la vincente tra Savoia ed Acerrana. Nella prima gara furono i granata ad imporsi per 2-1, risultato che rinvia tutto a domani al “Vittorio Cardito“, dove il Savoia dovrà cercare di rimontare per accedere alla finale. Entrambe le squadre hanno acquistato calciatori importanti nell’ultima sessione di calciomercato e dunque si prospetta una grande gara.