L’intervento dei carabinieri

Nella notte, due Carabinieri della Stazione di Amalfi, liberi dal servizio, allertati da alcuni cittadini, hanno arrestato, in flagranza di reato, A. F., e E. F. F., per furto aggravato, in quanto, poco prima si erano introdotti in un rinomato ristorante del posto.

Il furto

Dopo aver forzato la maniglia dell’ingresso secondario dell’attività commerciale, hanno prelevato il registratore di cassa e il denaro in esso contenuto.