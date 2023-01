Il Presidente della III Commissione aree interne: “Sosteniamo l’istruzione universitaria dei giovani per sviluppare i nostri territori e contrastare lo spopolamento”

Parole di orgoglio da parte del Presidente della III Commissione Speciale Aree Interne, Michele Cammarano, che ha trovato l’approvazione di una sua mozione in Commissione. L’obiettivo principale è quello di compensare lo svantaggio degli studenti fuori sede residenti nelle periferie, concedendogli un’agevolazione per gli alloggi universitari.

Le parole del Presidente Cammarano

Così si espresso dunque il portavoce M5S della Regione Campania in merito a tale vicenda: “Gli studenti residenti nei Comuni delle aree interne sono fortemente svantaggiati nel raggiungimento delle sedi universitarie, dovendo affrontare lunghi spostamenti o sostenere i costi sempre più elevati per l’affitto di appartamenti nei pressi degli atenei scelti.

I dati Istat mostrano che, nei principali centri urbani, a possedere un titolo di studio universitario è un residente su tre, quota che scende al 20%, dunque un residente su cinque, nei comuni periferici, rendendo evidente la correlazione tra perifericità del territorio e ridotto numero di persone con istruzione terziaria. Per queste ragioni abbiamo approvato all’unanimità in III Commissione speciale una mozione che mira ad introdurre misure volte a compensare lo svantaggio degli studenti residenti nei comuni delle aree interne, agevolandone l’accesso agli alloggi universitari messi a disposizione dagli atenei.

La proposta per gli studenti fuori sede

Proponiamo in particolare che i bandi ADISURC, nell’ambito delle disposizioni concernenti l’elaborazione delle graduatorie degli assegnatari di alloggi universitari, attribuiscano un punteggio aggiuntivo agli studenti fuori sede residenti in quelle aree”. Conclude poi la comunicazione con un messaggio rivolto alle nuove generazioni del territorio:

Il messaggio agli studenti

“Il futuro dei giovani e quello dei territori dipende sempre di più dal loro capitale culturale e l’accesso all’istruzione universitaria in alcune zone della nostra regione è un elemento di fondamentale che non solo può tradursi in un fattore di sviluppo economico e sociale dei comuni ma, soprattutto, contrastarne lo spopolamento”.