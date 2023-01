Natale in Nuceria. Al Battistero il concerto dell’orchestra del Liceo ‘Galizia’

Concerto in programma venerdì 13 al Battistero paleocristiano e curato dalla Pro Loco ‘Urbs Nuceria’

L’orchestra del Liceo ‘Galizia’ chiude al Battistero il Cartellone Natale in Nuceria

‘Natale in Nuceria’

Sarà l’Orchestra del Liceo Musicale ‘Galizia’, con un concerto in programma venerdì 13 al Battistero paleocristiano e curato dalla Pro Loco ‘Urbs Nuceria’, a chiudere il lungo cartellone ‘Natale in Nuceria’ iniziato nei primi di dicembre scorso.

L’Orchestra del Liceo Musicale ‘Galizia’

Nell’emiciclo della vasca battesimale tra le più grandi d’Italia, i musicisti dell’Istituto ‘Galizia’ si esibiranno in un coast to coast sinfonico e strumentale che va da Ennio Morricone a Pietro Mascagni, passando per gli assoli di chitarra e le voci soliste di Francesco Falanga e Mariassunta Caldiero.

Chiusura in bellezza

Dopo il successo di pubblico per il concerto di Capodanno firmato Andrea Sannino nella piazza degli eventi, venerdì sera, alle 19:30, la musica classica dei giovani allievi del ‘Galizia’ chiudono in bellezza il programma allestito dall’Amministrazione Cuofano per accompagnare le festività.

Il programma completo del concerto

Coro: Love Theme di Ennio Morricone, Tratto da Nuovo Cinema Paradiso, Se tu fossi.

Chitarra solista

Chitarra e violino: Paganini

Gruppo Chitarre: El vito

Stinkin Garbage

Orchestra di Fiati e percussioni

Fratello Sole Sorella Luna voci soliste Francesco Falanga, Mariassunta Caldiero

P. Mascagni: Il Sogno dall’Opera Guglielmo Ratcliff

P. Mascagni : Intermezzo Sinfonico dall’Opera Cavalleria Rusticana. Lorenzo Pusceddu- Christmas Medley