Pagani. Mercato Ortofrutticolo: la riflessione di D’Onofrio (video)

Il Mercato Ortofrutticolo Pagani Nocera ha bisogno di un rilancio anche strutturale e Massimo D’Onofrio di Fratelli D’Italia, e già amministratore della città di Sant’Alfonso, punta l’attenzione sui finanziamenti persi con il PNRR.







Una lunga gestione commissariale

La struttura, sotto la gestione commissariale da oltre sette anni, ha perso l’opportunità di presentare la propria candidatura per concretizzare progetti fondamentali per il rilancio e l’ammodernamento della struttura mercatale di Via Mangioni.

Il servizio è di Tiziana Zurro