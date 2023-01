Traversa Mangioni a Pagani, i lavori di costruzione della rete fognaria mettono ko temporaneamente la strada attraversata da decine di famiglie.

E’ stato un risveglio difficile per molti genitori paganesi diretti al plesso scolastico primario di traversa Mangioni, che hanno dovuto attraversare una strada al limite del praticabile. Buche, fango e un manto completamente dissestate hanno accompagnato parte del tragitto di centinaia di studenti, che hanno vissuto non pochi disagi in una città addirittura piovosa.

La provocazione del consigliere Calce

Sul caso arriva tempestiva la denuncia del consigliere comunale Vincenzo Calce che afferma sui social “La strada scolastica di traversa Mangione si presentava in maniera indegna questa mattina all’apertura delle scuole dopo le festività natalizie. E’ possibile che non si siano previsti interventi?”. La domanda retorica del consigliere Calce è una provocazione, ignara della situazione attuale che vive attualmente la strada. Traversa Mangioni è infatti disastrata proprio da alcuni interventi messi in campo in relazione ai vicini lavori di collettamento fognario in atto nella zona, a Pagani. I lavori, eseguiti da Gori, hanno non poco stravolto la strada, con infiltrazioni che si sono ripetute continuamente e che hanno comportato parte del collasso della strada.

Le parole del sindaco De Prisco

“La strada ha previsto la chiusura di un accesso, le famiglie dovevano entrare da un altro ingresso, dove la situazione era leggermente migliore” ha affermato subito il sindaco Lello De Prisco, dispiaciuto del disagio ma che ha un contesto ben preciso. I lavori di costruzione della rete fognaria nell’area erano aspettati da anni se non da decenni, un’opera infrastrutturale storica che ha anche previsto nella sua procedura lavori di riqualificazione del manto stradale. “Mentre l’opposizione si lamentava, gli operai erano già a lavoro per la carica del manto stradale sconnesso, in attesa di lavori definitivi. Anzi, gli operai non hanno mai smesso di lavorare per ridurre quanto prima il disagio alle famiglie” ha spiegato ancora De Prisco, che conclude “Per la fine del mese sarà tutto concluso, le famiglie potranno godere di una strada dignitosa e la popolazione residente della messa a sistema di un’opera infrastrutturale necessaria”.