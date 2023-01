Pompei. Riapre Casa dei Vettii dopo 20 anni di restauro

na domus che per la prima volta, dopo 20 anni di chiusura e una parziale riapertura nel 2016 – relativa all’ambiente di ingresso dell’atrio e a quelli circostanti- si può finalmente ammirare in tutta la sua articolazione e complessità architettonica, grazie ai recenti interventi.

Importante evento ieri mattina, all’interno del Parco archeologico di Pompei, dove è arrivato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano per la riapertura della Casa dei Vettii, restituita al pubblico Casa dei Vettii. Con lui, per il taglio del nastro che è uno dei momenti che resteranno nella storia di Pompei e dell’archeologia mondiale, il Direttore generale Musei del MiC, Massimo Osanna e il Direttore generale del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, le autorità locali e soprattutto gli addetti al restauro nella tuta bianca che li ha accompagnati nella realizzazione di questa impresa.

Riapre la casa simbolo di Pompei, la Casa dei Vettii, che non manca in nessuna guida del sito UNESCO campano e in nessun manuale sull’arte antica, grazie ai suoi straordinari affreschi e alle sculture che adornavano il suo ampio giardino.