Sarno. Plesso Lavorate, le nuove aule ammuffite

A Sarno il plesso Lavorate, scuola primaria, continua ad avere problemi di edilizia, intanto gli alunni spostati si trovano in aule con muffa.

Continuano le denunce amministrative e via social del consigliere comunale di opposizione Giovanni Montoro. Motivo dell’affranto di Montoro è la situazione nella contrada ai confini con Nocera Inferiore. Il plesso elementare e primario di Lavorate era stato oggetto già lo scorso Ottobre di un’interrogazione da parte dell’esponente delle minoranze vista la condizione di precaria sicurezza che lo stabile centrale vive.

La “soluzione” dell’amministrazione

L’amministrazione Canfora in rispetto della difficile situazione ha ben pensato di spostare parte degli alunni all’interno di struttura seconda. Ma come affermato da Montoro nella prima interrogazione, sono state trasferite nell’altro immobile gli studenti appartenenti paradossalmente alle aule in migliori condizioni, così come è stato dato leggere dalla relazione dei tecnici incaricati del Comune. Una situazione che chiedeva risposte veloci per la politica ma soprattutto per le famiglie di tanti bambini costretti a vivere luoghi possibilmente pericolosissimi, soprattutto in caso di sisma. Un peccato come rilevato da Montoro, soprattutto tenendo conto che esistono possibili finanziamenti, del 2017, per presentare un progetto esecutivo di riqualificazione del plesso scolastico.

La polemica del consigliere Montoro

Da Ottobre ad oggi però l’amministrazione non ha mai risposto al suo componente consiliare. Ecco il motivo della polemica di Giovanni Montoro per l’atteggiamento istituzionale, oltre che per la materia sensibile manchevole di chiarimenti. “La risposta non è arrivata alla mia interrogazione e ,ancora una volta, non viene rispettato il regolamento del consiglio comunale di Sarno, dal mese di settembre gli alunni del plesso Lavorate non sono stati spostati nelle aule più sicure dello stesso edificio.” Questa la dichiarazione sui social da parte di Giovanni Montoro, incapace di spiegarsi tale comportamento da parte dell’amministrazione.

“Si è preferito lasciare vuote per 5 mesi le aule libere anche se ritenute più sicure sul piano strutturale ed esponendo i bambini a più alti rischi in una situazione di evento sismico. Nel frattempo le “nuove aule” adibite a scuola per l’infanzia, a pochi mesi dei lavori eseguiti dal Comune di Sarno, presentano muffa e umidità. Vedo solo tanta approssimazione e improvvisazione, chi paga le spese è sempre la nostra comunità e i nostri figli”. La situazione è stata nuovamente denunciata agli uffici preposti, con Montoro che chiede un intervento dell’assessore alle politiche scolastiche.

Il delegato Gianpaolo Salvato però rimanda al mittente le accuse. “C’è un piano di riqualificazione che non è in capo alla mia persona ma alla delega alla Manutenzione, l’amministrazione è attiva”.