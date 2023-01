Il dissesto idrogeologico del fiume Sarno tocca inevitabilmente e sempre Scafati e piazza Garibaldi, altri disagi per la cittadinanza dopo la tragedia di fine Novembre.

Sono bastate veramente poche gocce per far tornare il livello del canale nel suo passaggio in centro città di nuovo così gonfio da straripare dopo poche ore su via Oberdan e piazza Garibaldi. Torna l’esondazione del Rio Sguazzatorio, che oltre che il centro cittadino blocca anche in maniera ormai perenne località Orta Longa, ai confini tra Scafati, Angri e San Marzano sul Sarno. Lo schema è sempre, e inevitabilmente, lo stesso.

Il problema del canale sarnese

Scafati, territorio di valle, arriva a trasportare l’acqua da tutto l’agro nocerino sarnese, ieri in particolar modo sotto stress. Il canale in particolare che ha portato maggiori problemi nel comprensorio è stato l’Alveo Comune Nocerino, che da Nocera Inferiore ha raccolto immani quantità d’acqua. In località Orta Longa il canale si incontra con l’inizio di quello che è il Rio Sguazzatorio, nel quale esonda grandissime quantità di liquidi. Un’operazione idraulica prevista dagli addetti ai lavori, che denunciano al tempo stesso un “abuso” da parte dello stesso Alveo Comune Nocerino, che si trova troppo presto ad esondare in favore del vicino canale.

Al tempo stesso il Rio Sguazzatorio necessita da diverso tempo di interventi di dragaggio, visto che per decine e decine di metri il fondale è completamente riempito di rifiuti e materiali solidi che fanno diventare il letto alto non più di pochi centimetri. Una situazione paradossale a danni dei cittadini e dei commercianti dell’area, che nelle settimane precedenti hanno provato anche a costituire un comitato contro il fenomeno.

L’incarico per richiesta calamità naturale

Da notificare però che i danni rispetto le precipitazioni dello scorso 22 e 23 Novembre sono minori, con garage allagati ma senza nessuna compromissione di quadri elettrici privati. L’amministrazione scafatese sulla vicenda continua a vigilare e ad attivarsi. Il sindaco Cristoforo Salvati in particolare ha subito incaricato il suo nuovo staff già dai primi di Gennaio a lavorare per dare adito alla richiesta di stato di calamità naturale espressa dall’ente proprio per i fatti accaduti nell’autunno scorso. I professionisti stanno provando a raccogliere tutti i danni subiti da cittadinanza e commercianti e appurati anche dalla polizia locale, per determinare anche le somme da richiedere come sostegno ai soggetti colpiti.