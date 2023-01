Scafati. “Sii saggio, guida sicuro” al Pacinotti

L'iniziativa del programma di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale è stato un momento per denunciare un problema ancora reale, 400 incidenti in città nel 2022

Un appello dallo Stato verso i giovani per una cultura stradale sensibile e responsabile, nel territorio scafatese si contano 400 incidenti l’anno. Ieri mattina nell’aula magna dell’I.I.S. “Antonio Pacinotti” di Scafati si è tenuto uno degli appuntamenti in giro per la Regione Campania del progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro”.

Nona edizione della campagna regionale

La IX edizione della campagna ha toccato anche il territorio scafatese, che attraverso i dati e la cronaca quotidiana dimostra purtroppo di aver bisogno di sensibilizzazione soprattutto tra i più giovani. A presidiare il tavolo dei relatori la dirigente scolastica dell’I.I.S. Pacinotti Adriana Miro, il presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania Franco Picarone, il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati, oltre che rappresentanti di forze dell’ordine, del mondo universitario e dell’Associazione Meridiani.

L’intervento del consigliere Picarone

“Per strada bisogna essere saggi, è importante che i giovani abbiano responsabilità alla guida, rinunciando al volante se sotto effetto alcolici o forse altro. Bisogna ricostruire una cultura della guida sicura, le scuole sono importanti ma dovremmo andare anche nelle discoteche” è stato l’intervento del consigliere regionale Franco Picarone.

L’intervento del sindaco Salvati

Intervento seguito poi da quello del sindaco Salvati: “Da medico ho dovuto vivere professionalmente molti momenti post incidenti, storie di testimonianza che ricordano l’importanza del rispetto del Codice della strada e di sé stessi. Dobbiamo trovare una soluzione al problema sociale che vede i giovani e il loro abuso di alcolici e sostanze stupefacenti”.

L’intervento del comandante Dionisio

Tra gli interventi spicca senza dubbio quello del comandante della polizia Locale Salvatore Dionisio che racconta il fenomeno della guida inconsapevole nel territorio scafatese, partendo da un dato preoccupante. 400 incidenti solo nel 2022. “Non tutti gli incidenti sono casuali. Nelle stragi del sabato sera un conducente su dieci si pone alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o alcolici. Micidiale in tal senso è la combinazione alcol/cocaina che dà origine alla cocaetilene” sono parte delle spiegazioni del comandante Dionisio, che conclude illustrando a tanti piccoli scafatesi le irresponsabilità alla guida: “L’uso del cellulare è spesso mortale, ma spesso si trovano scuse al limite dell’assurdo. Una volta una donna in gravidanza si è voluta giustificare spiegando di aver appena fatto il tracciato e voleva chiamare la madre. Ferma la macchina in sicurezza e puoi farlo, semplice”.