Il San Marzano vince per 2-0 grazie alle reti di Elefante e Marzano e strappa il pass per la finale. Questa sera si deciderà chi tra Acerrana e Savoia sfiderà i rossoblu l'1 febbraio nell'ultimo step della competizione.

San Marzano-Pomigliano, il ritorno della semifinale della fase regionale di Coppa Italia Eccellenza, si disputa allo stadio Squitieri di Sarno. Blaugrana che si presentano con un ampio turnover, in virtù del 3-0 dell’andata e del prossimo impegno contro il Città di Solofra. Per il Pomigliano esordio del numero 11 Matteo Gambardella, attaccante ex Scafatese; ospiti, però, con appena 5 calciatori in panchina.

San Marzano-Pomigliano: la cronaca

Dopo 3 minuti sono subito i padroni di casa a rendersi pericolosi con Marzano che calcia da buona posizione, ma Torino si oppone e respinge. Al 19′ altro squillo a tinte rossoblu con un tiro dal limite di Casillo, che viene respinto dall’estremo difensore ospite. La squadra di mister Fabiano è padrona del campo e non rischia praticamente nulla, forte del risultato dell’andata. Dopo 26 minuti arriva il gol del vantaggio per il San Marzano: cross dalla destra di Fernando, Esposito conclude, Torino respinge, ma Elefante è al posto giusto al momento giusto e porta i suoi in vantaggio. Passano poco più di 10 minuti ed è ancora Esposito ad impensierire Torino che si distende e respinge. Termina con il punteggio di 1-0 una prima frazione con poche emozioni.

Seconda frazione che inizia a ritmi molto bassi, ma dopo 11 minuti i blaugrana trovano il raddoppio con un tiro dal limite Marzano, bravissimo a trovare l’angolo alla destra di Torino. La prima occasione per il Pomigliano arriva al 69′ con Sepe che prova un diagonale dal limite, ma è impreciso. I ritmi della gara si abbassano in maniera vertiginosa e di occasioni da gol non se ne vedono praticamente più. Il Pomigliano molla e il San Marzano decide di gestire le energie in vista della sfida di domenica. Dopo 94 minuti dunque la squadra di mister Fabiano chiude il discorso qualificazione e per il secondo anno consecutivo disputerà la finale di Coppa Italia Eccellenza.

San Marzano-Pomigliano: il tabellino

SAN MARZANO: Palladino (46′ Ragone), Fernando (59′ Aiello), Riccio, Chiariello (46′ Velotti), Dentice, Tranchino, Casillo (68′ Balzano), Marzano, Esposito (56′ Prisco), Marotta, Elefante. A disposizone: Nuvoli, Montoro, Camara, Castagna. All. Fabiano

POMIGLIANO: Torino (59′ Sicignano), D’Aniello, Barbato, Memoli, Rosolino, Cinquegrana (59′ Sepe), De Marco (82′ Danzico), Conte, Aprea (59′ Erbaggio), Rosi (79′ Cammarota), Gambardella. All. Rea

RETI: 26′ Elefante (SM), 56′ Marzano (SM).

AMMONITI: Cinquegrana (P), D’Aniello (P), Velotti (SM).

ANGOLI: 6-3.

ARBITRO: Esposito Valerio di Ercolano.

RECUPERO: 4’st.