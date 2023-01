Sport. US Angri all’esame Portici

Vincere per incominciare a ridelineare la classifica dopo lo stop per covid di fine dicembre. L’Angri l’11 gennaio incontra il Portici allo stadio “Novi”, i tifosi grigiorossi sono pronti per un match fondamentale.

Il recupero della 16esima giornata

Gli uomini di mister Sanchez disputano infatti in data odierna il recupero della sedicesima giornata di andata del girone G di serie D, rinviata visto i casi di positività proprio nelle file angresi. Una partita che diventa importante per conoscere meglio la classifica attuale, contaminata al momento dalle due gare in meno rispetto alla maggior parte delle altre partecipanti. Tutte a 18 salvo eccezione per Nola, Pomezia, la futura avversaria Sorrento e per l’appunto il Portici.

Le parole del direttore Del Sorbo

“E’ una partita che vale sicuramente tanto, ma non meno di quelle che abbiamo affrontato o che affronteremo” presenta il match il direttore sportivo angrese Antonio Del Sorbo. Pronto ad affrontare una squadra il rilancio “Questo campionato è sempre stato molto equilibrato e soprattutto di livello. Ogni partita è storia a sé e a dimostrarlo sono i risultati di squadre in rilancio dopo aver vissuto anche momenti difficili. Il Portici è una di queste squadre, ora in ottima forma mentale e fisica e perciò pericolosissima”.

La distanza tra l’Angri e il Portici

Il Portici è indietro 4 lunghezze dai grigiorossi e in piena zona play out, ma viene dalla vittoria per 4-0 con l’Atletico Uri e il pareggio rocambolesco per 2-2 con la Palmese. L’Angri dal canto suo deve subito riscattare la falsa partenza del 2023 contro l’Aprilia. “E’ stata una partita complessa, determinata da un campo dal terreno molto ma molto difficile. Peccato per aver preso il secondo gol ancora più a freddo del primo” ha dichiarato in merito Del Sorbo, non preoccupato però dal risultato “Abbiamo fatto un secondo tempo gagliardo, con molte occasioni ma anche molta sfortuna. Le partite si decidono sugli episodi, ma la prestazione a tratti positiva deve rimanere”.

Nelle prestazioni spiccano a livello di cronaca i nuovi acquisti Acosta e Umile, il primo con un palo e il secondo con un gol al debutto. “E’ stata completata la rosa e siamo soddisfatti del risultato raggiunto. Bisogna ancora raggiungere ora la forma ideale per tanti di loro, ma stanno lavorando tanto per onorare al meglio questa maglia” conclude Del Sorbo.