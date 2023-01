Angri. La denuncia: degrado e incuria per Palazzo Doria (video)

Angri. La denuncia: degrado e incuria per Palazzo Doria

Tutelare Palazzo Doria è questo l’imperativo che si deve porre l’amministrazione comunale. Fondamentale per preservare il monumento storico cittadino e la custodia, la gestione e l’organizzazione degli spazi. Resta un obiettivo primario tutelare l’antico Palazzo e le sue sale da atti vandalici e accessi sregolati. Il Palazzo Doria registra la mancanza di custodia e una scarsa pianificazione degli eventi.









Segni di cedimento

La storica struttura monumentale manifesta, nonostante il recente intervento di messa in sicurezza, evidenti segni di cedimento seppure negli ultimi lustri sia stata interessata da ben due interventi strutturali. Oggi l’antico Palazzo perde pezzi come testimoniato dalle immagini. Non mancano sorprese all’interno, dove è evidente il deterioramento delle parti in legno degli infissi che sono già stati oggetto, negli anni precedenti, di un discusso intervento di ristrutturazione. Evidenti le numerose infiltrazioni di acqua, conseguenza delle piogge e del deterioramento delle impermeabilizzazioni. Una mancata e continua manutenzione della struttura inevitabilmente produce tali risultati.







Un sostanziale degrado

Più volte cittadini, ma anche associazioni, hanno richiesto la rimozione dei due impianti di aria condizionata collocati sul loggione del palazzo e inutilizzati dopo l’intervento dell’istallazione avvenuta sul finire del primo decennio degli anni 2000. Si registra insomma una situazione di sostanziale degrado completata anche da atti irresponsabili e vandalici che vedono interessate le vetrate esterne della storica struttura. Vetri in frantumi delle finestre delle varie sale del palazzo sono la possibile conseguenza di atti vandalici e si una mancata manutenzione della struttura.









Parti di rilevanza storica e organizzazione delle gestione

Richiederebbe un urgente restauro anche la storica cappella fatta edificare all’interno del palazzo, pare come devozione dalla quale, nel corso dei decenni, sarebbero state asportate furtivamente, pezzi pregiati e statue varie. L’appello anche delle forze politiche di opposizione in particolare è rivolto all’amministrazione Ferraioli, detentore del patrimonio, affinché possa, in futuro, immaginare una gestione affidata anche a organizzazioni, associazioni e altri attori culturali del territorio.

Il servizio è di Aldo Severino