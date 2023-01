A via Atzori è stata istituita una nuova fermata per gli studenti diretti all'università di Fisciano

Una buona notizia per gli studenti universitari diretti a Fisciano. E’ stata istituita infatti dal Corpo di Polizia Municipale di Nocera Inferiore una nuova fermata per gli autobus in via Atzori, in prossimità dell’intersezione con via Fucilari.

Le parole dell’assessore Cesareo

Predisposta la segnaletica opportuna, la misura serve ad ottimizzare i servizi della linea n. 81 “Fisciano Università – Nocera”, andando incontro alle esigenze di trasporto degli studenti residenti a Nocera Inferiore. “Una collaborazione proficua per un servizio necessario per gli studenti universitari che saranno agevolati dalla nuova fermata a Nocera Inferiore, grazie ad un lavoro sinergico con Busitalia Campania” dichiara l’assessore Clara Cesareo.

Le parole del sindaco De Maio

“Un provvedimento indispensabile per i nostri universitari, che avrà un riflesso anche sulla viabilità e il traffico. Un ringraziamento al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e al presidente della IV Commissione regionale Trasporti, Luca Cascone, che hanno sollecitato l’interlocuzione con Busitalia. Dobbiamo spronare i cittadini all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, come scelta ecosostenibile e anche come soluzione per mitigare il traffico” ha commentato il Sindaco Paolo De Maio.