Pagani. Questione ZTL: dalle proteste alle possibili soluzioni (video)

Corso Ettore Padovano, circa cinquanta i partecipanti alla manifestazione invocata dai commercianti insoddisfatti della ZTL. Soli, non supportati e soprattutto non ascoltati, questi sono i sentimenti che accomunano gran parte delle attività presenti nel centro cittadino di Pagani, organizzate ieri sera in un momento di protesta pacifica. Circa quaranta piccoli e medi imprenditori di corso Ettore Padovano si sono concentrati inizialmente nei pressi della villa comunale per esprimere il forte dissenso nei confronti del piano emanato e messo in campo dall’amministrazione De Prisco.









La ZTL

Per le attività la ZTL durante le festività natalizie ha rappresentato una buona iniziativa di rilancio dell’area, ma c’è ancora tanto da lavorare rispetto le condizioni della strada nei periodi feriali.













La richiesta

Oltre che una riorganizzazione degli orari nei giorni feriali, i commercianti vogliono avere la sicurezza di poter vivere la ZTL come uno strumento di partecipazione e non calato dall’alto. Presenti oltre che le parti sociali anche le parti politiche, con l’intera componente consiliare di opposizione che si è presentata sul posto.

Il servizio è di Alfonso Romano