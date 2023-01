Attorno alle 20 in pieno centro storico ci sarebbe stato un agguato ad un uomo, ferito da cinque colpi di pistola, non sarebbe in pericolo di vita

Ripetuti spari nella serata del 12 gennaio a Pagani. E’ ciò che allertano alcuni testimoni che hanno richiamato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Le dinamiche degli spari

In Via Marrazzo a Pagani si sarebbe tenuto un agguato a detta dei testimoni, che hanno specificato di aver udito almeno cinque spari. La vittima, colpita ripetutamente alle gambe, sarebbe stata ferita dai colpi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Subito dopo aver allertato i soccorsi, la vittima sarebbe poi stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico Umberto I.

Già in atto le indagini e la raccolta di ulteriori testimonianze per comprendere il movente dietro i colpi di arma da fuoco e chi sarebbe responsabile dell’agguato. A tal proposito sotto osservazione anche le immagini della videosorveglianza per raggiungere un’identificazione più precisa dell’autore del gesto.