La salvaguardia degli animali passa attraverso misure e iniziative precise. Maddalena Torino è stata nominata garante per i diritti degli animali; negli anni si è distinta per le diverse attività svolte.

Roccapiemonte. Il comune istituisce la figura del garante per i diritti degli animali

La salvaguardia degli animali passa attraverso misure e iniziative precise come quella voluta dal comune di Roccapiemonte che il 23 dicembre 2021 ha istituito la figura del Garante per i diritti degli animali, nominando Maddalena Torino, distintasi sul territorio per le diverse attività svolte. Nel 2016 fonda l’associazione “Dalle zampe al cuore”, nel 2018 presenta denuncia a carico di ignoti per l’avvelenamento di tre cani locali lanciando diversi appelli per risalire all’identità del killer.

In piena pandemia insieme ad alcune volontarie della sua onlus, tra queste Daniela Fasolino e Solange Catapano, promuove una colletta tra i propri iscritti per provvedere all’acquisto di alimenti per gli amici che non hanno voce, crocchette, scatole di carne ma pure pipette da consegnare al domicilio di chi ne ha necessità.

Il lockdown impediva a chi viveva alla giornata, di poter uscire per guadagnarsi da vivere per sé e i propri animali da compagnia. Inoltre, chi era bloccato a letto per il covid-19 non poteva portare fuori il proprio cagnolino e così interveniva Torino con le sue volontarie. Un giro di solidarietà per amore degli animali. Negli anni passati, notando abbandoni e cucciolate all’addiaccio, prese in comodato gratuito un piccolo terreno per farne un rifugio che accogliesse gli animali senza padroni, quelli abbandonati o recuperati per strada. A ciò associava uno sportello antirandagismo ed una colonia felina in sede.

Tutte azioni che hanno convinto il sindaco Carmine Pagano a nominarla garante. Nella vita è stenotipista, perito del tribunale e CTU Procura, segue i consigli comunali dall’Agro alla costiera. Ospite fissa lo scorso anno del programma “Koprifuoco” su Canale21 con Sal Da Vinci, per favorire le adozioni canine. Fare da “avvocato” degli amici a 4 zampe vuol dire per lei fare rete con le associazioni e la rete dei volontari “di cui abbiamo continuo bisogno” dice.

Ma, Roccapiemonte non è nuovo a queste iniziative. Nel dicembre 2017 l’allora assessore Luisa Trezza istituì l’Osservatorio comunale per il randagismo e la tutela animale. L’unica mancanza resta ad oggi quella di un canile comunale, vi sono dieci cani locali ospitati presso il canile di Montecorvino Pugliano.

“È in previsione un’area di sgambamento – commenta la Garante – insieme ad un terreno dove poter accogliere gli animali raccolti per strada o che ci vengono segnalati ma solo per ospitarli come stallo provvisorio in attesa di un’adozione”. E lancia un appello: “Ogni cittadino può intervenire per salvare o recuperare un animale in difficoltà, va bene chiamare un’associazione ma ciascuno si senta responsabile della vita di un animale”.

Tra i compiti promossi, l’invito a sterilizzare e trattare l’animale “come un membro della famiglia”. La Garante rocchese ha da poco portato a termine un progetto scolastico ed è pronta a promuoverne un altro.