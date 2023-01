Pagani. La lezione di ballo senza frontiere di Annarita Mariniello

Certe sfide nella vita si possono vincere solo con le passioni e la storia di questa ragazza di Pagani lo insegna, più forte di tutto è il suo amore per il ballo.

Annarita Mariniello è di Pagani. Ha 27 anni ed un entusiasmo che conquista subito. Da bambina i lavoretti manuali che si fanno a scuola non le andavano molto a genio, incontra una certa difficoltà, ma non ci fa caso, nemmeno a quelle corse che a volte ti chiedono di fare nell’ora di educazione fisica o tra amici, e che le procurano stanchezza ed una inspiegabile difficoltà.

“Molti medici asserivano che le mie frequenti cadute fossero dovute a distrazione e scarso impegno” riferisce oggi a malincuore. Nel tempo si manifestano altri sintomi, cominciano così gli accertamenti per venirne a capo. “Fui ricoverata al Secondo Policlinico dell’Università Federico di Napoli – racconta Annarita – Il destino ha voluto che proprio il giorno del mio diciassettesimo compleanno, piuttosto che pensare ai festeggiamenti, ho scoperto di essere affetta da una malattia che colpisce i nervi.

Da quella fatidica data ci sono voluti ben 3 anni, tra visite ed esami di vario genere, per conoscere l’identità della patologia che mi avrebbe accompagnata per tutta la vita: Charcot-Marie-Tooth 2 Z, un tipo ex novo ancora in fase di sperimentazione. Trattasi di malattia degenerativa, se pur lenta, che colpisce i nervi periferici del controllo del movimento degli arti inferiori e superiori oltre ai nervi sensoriali”.

Un prelievo fu inviato all’Istituto neurologico “Carlo Besta” di Milano per la ricerca genetica e la risposta si fece attendere tre anni: Charcot-Marie-Tooth (CMT), nota come neuropatia motorio-sensitiva ereditaria. “In realtà in famiglia non c’è nessuno ad esserne affetto – precisa Annarita – Non esistono farmaci, solo fisioterapia, che faccio al Centro Scoppa di Angri”. L’incontro però che le cambia la vita è la scuola di danza “Gabry Dance” di Poggiomarino.

Qui, il maestro Gabriele Cretoso valorizza le energie di Annarita portandola a gareggiare in pista con il suo partner di ballo Salvatore Izzo. Il 2022 le ha portato belle soddisfazioni “Un anno da incorniciare” sottolinea felice. Il 5 giugno a Massa Carrara in occasione dei campionati italiani Paralimpici organizzati dalla F.I.D.S. (Federazione Italiana Danza Sportiva) si è classificata nella categoria DFM (Disabilità Fisico Motoria) al primo posto nella specialità danza standard (valzer lento, quick step e tango) e al primo posto nella specialità danze caraibiche (bachata, salsa cubana e merengue).

Il suo sogno è partecipare a “Ballando con le Stelle”, ha una laurea triennale in Scienze dell’Educazione e lavora in smart working per un’agenzia telefonica “Mi trovo bene” dice. Il 23 dicembre ha ricevuto la chiamata inaspettata di Nicoletta Braschi, attrice e moglie del premio Oscar Roberto Benigni che si è congratulata con lei, ma tra le celebrità che le hanno scritto parole di grande apprezzamento ci sono pure Nicola Piovani ed Andrea Bocelli.

Del suo rapporto con Dio dice: “è la lampada che illumina il mio cammino ed è colui che mi dà la forza per superare i momenti difficili”. Annarita Mariniello non conosce limiti, nel Cilento, con imbracatura e casco, si è lanciata nel vuoto a 500 metri di altezza lungo una fune di 1500 metri e per il futuro ha in mente altri progetti. Molto attiva sui social, soprattutto su Instagram (annarita_anny_mariniello).

Anna Villani