Dubbi e forti polemiche sugli ultimi affidamenti in subappalto del servizio di manutenzione della pubblica illuminazione a Pagani, sarebbe impiegata una ditta riconducibile ad un consigliere di maggioranza.

La denuncia dei due consiglieri

E’ molto grave quanto enunciato dai consiglieri comunali Vincenzo Calce e Anna Rosa Sessa, che denunciano un’irregolarità molto preoccupante all’interno di palazzo San Carlo. Un esponente di maggioranza dell’amministrazione De Prisco sarebbe coinvolto in prima persona attraverso la sua ditta nella gestione della pubblica illuminazione a Pagani. L’indagine dei due consiglieri parte per caso, da un commento piuttosto sgarbato sui social. “Dopo aver subito l’ennesimo attacco sterile da parte di un dipendente di una ditta che si occupa dell’impianto elettrico cittadino già sostenitore della maggioranza comunale, abbiamo approfondito le modalità di affidamento dei lavori in corso ed abbiamo scoperto l’impossibile” scrivono Calce e Sessa in merito.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione sono stati aggiudicati a dicembre ad una ditta siciliana di Agrigento. Palazzo San Carlo avrebbe poi alla fine del 2022 autorizzato ad un subappalto i lavori del caso. “L’azienda autorizzata al subappalto è paganese ed il socio unico, da visura camerale, è un consigliere comunale di maggioranza” è l’accusa che muovono a questo punto Vincenzo Calce e Anna Rosa Sessa, sbigottiti dall’informazione “Non è tollerabile che accadano certe cose, ancor più se si consumano in un clima difficile, a pochi giorni dall’arresto del titolare di una cooperativa ritenuta dagli inquirenti “in odor di camorra” e beneficiaria, negli ultimi anni, di affidamenti diretti ed indiretti da parte del Comune di Pagani”. Il caso è stato già inoltrato e segnalato al Prefetto di Salerno, e a breve arriverà anche alla Procura della Repubblica.

La risposta dell’assessore Pepe

“Io personalmente non sapevo nulla della vicenda” è la risposta dell’assessore delegato ai lavori pubblici Augusto Pepe. “Ci troviamo davanti ad una procedura estremamente tecnica sulla quale la politica non mette bocca. Controlleremo quanto prima possibile per fare chiarezza”. “Si cade sempre dalle nuvole” è la conclusione finale del consigliere Calce “I procedimenti vanno seguiti per non vedere errori del genere. Si continua con l’approssimazione e l’incapacità, ignorare non è ammissibile, soprattutto se sei istituzione”.