E’ iniziata ufficiosamente la campagna elettorale per le amministrative 2023 a Scafati. A palesare ormai la realtà dei fatti il primo cittadino Cristoforo Salvati, pronto a tornare a casa per mano delle opposizioni consiliare ma carico per le nuove elezioni.

L’autocelebrazione dell’amministrazione

Nella mattina dell’11 gennaio nella stanza di palazzo Mayer il sindaco ha convocato la stampa per ripresentare la giunta dei fedelissimi confermata dopo l’azzeramento di Capodanno. Un incontro formale che è finito ben presto a celebrare l’amministrazione Salvati e il suo trascorso, più che a determinare obiettivi e rilanci verso il prossimo anno.

Questo si è palesato nelle parole dei diversi assessori, da Nunzia Di Lallo a Daniela Ugliano, passando per Serena Porpora, Laura Semplice, Filippo Quartucci, Camillo Auricchio e Alfonso Di Massa, che hanno tutti incentrato i loro interventi su quanto fatto negli ultimi anni, poco sugli obiettivi futuri. Questo non perché non ci siano progetti in cantiere, sono in rampa di lancio ancora diverse iniziative, ma perché mai come stavolta la priorità è affermare cosa si è stati. Alla finestra infatti vi sono 12 consiglieri di opposizione che hanno già inviato la loro adesione per chiudere l’esperienza Salvati attraverso un documento notarile, rimane ancora in forse Teresa Formisano, ma la tredicesima e ultima firma non tarderà ad arrivare secondo il sindaco.

La sentenza di Salvati sulla sfiducia

“Prevedo che per l’inizio della prossima settimana le firme necessarie per il notaio saranno raccolte dalle opposizioni. Io sarà nel frattempo qui a lavorare fino all’ultimo secondo che potrò dedicare alla città” sentenzia il sindaco Salvati, che si aspetta al massimo anche un possibile tradimento da parte di qualche dissidente della maggioranza “Io ho voluto riconfermare la mia giunta perché non ho più intenzione di dare spazio ad ambizioni personali sotto il segno del ricatto politico. Tante volte ho scelto di andare avanti con la giacca tirata ovunque per il bene della città, ora non più”. Salvati con queste parole taglia definitivamente corto con grandissima parte del consiglio comunale, ma compie questa mossa cosciente di vivere adesso una posizione diversa rispetto a quattro mesi fa, quando il bilancio previsionale teneva sulle spine un’intera città.

“Sono partiti i lavori al Polo Scolastico, abbiamo compiuto dopo 30 anni le procedure per il Pip di via Sant’Antonio Abate, abbiamo fatto un grande lavoro di manutenzione cittadina e avviato le pratiche per la nuova illuminazione pubblica e non solo” spiega ancora Cristoforo Salvati “Abbiamo fatto tanto e potevamo fare di più e meglio, ma teniamo conto che sono stato vittima, insieme alla giunta, di una perenne attività di instabilità politica”. Con queste parole inizia ufficiosamente la nuova campagna elettorale per le amministrative 2023, che vede già precandidato Salvati “Questa (la giunta, ndr) sarà la mia squadra con cui affronterò le prossime elezioni, ovviamente tenuto conto di future interlocuzioni anche con le parti civiche”.