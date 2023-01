Foce di Sarno. Arriva Dario Vassallo con “La verità negata”

Una vicenda ancora oggi poco chiara avvolta dal mistero su cui pesa il dolore della famiglia che chiede la verità

Domenica 15 gennaio Dario Vassallo presenta a Foce il libro “La verità negata. Chi ha ucciso Angelo Vassallo il sindaco pescatore”, un lavoro nato a quattro mani con il giornalista Vincenzo Iurillo firma di punta in Campania del “Fatto quotidiano”, già autore nel passato de “La casta della monnezza”.

L’INIZIATIVA

A promuovere l’incontro è stata Margherita Oliva, avvocato e docente universitaria a Roma, nonché consigliera comunale a san Marzano sul Sarno, dove nel settembre 2020 si presentò candidata a sindaco con la lista Almamente.

L’APPUNTAMENTO

In Via Grotta Dell’Olio 18 a Casa Foce di Sarno a partire dalle ore 11.00.

DARIO VASSALLO

È medico dermatologo, fratello di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, ucciso il 5 settembre 2010 con nove colpi di pistola. Dopo 12 anni ogni tanto esce fuori qualche pezzo ma non ancora l’intera ricostruzione. Questa pubblicazione editoriale con le presentazioni che l’accompagnano rappresenta la richiesta della famiglia affinché le indagini vadano avanti spedite per arrivare alla esatta dinamica dell’efferato omicidio, chi è stato e perché ha voluto spegnere il sogno di Angelo Vassallo.

Nel settembre scorso Dario Vassallo è stato candidato in Parlamento dal MoVimento 5 Stelle, ma non ce l’ha fatta a portare anche a Montecitorio la sua battaglia di giustizia. All’incontro prenderà parte anche Virginia Villani ex deputata cinque stelle.

Anna Villani