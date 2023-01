Oggi inizia la ventunesima giornata del campionato di Eccellenza. Alle 14:30 il Salernum Baronissi ospiterà la Scafatese; sfida ostica per la squadra di mister Liquidato che avrà di fronte una compagine alla ricerca di punti importanti per la salvezza. I ragazzi di Calabrese sono reduci da ben 3 sconfitte consecutive e vorrebbero ritornare a fare punti proprio contro una big. I giallobleu, invece, vogliono consolidare la propria posizione in zona play-off e farsi trovare pronti in caso di un eventuale passo falso del San Marzano.

Proprio il San Marzano giocherà domani alle 14:30 contro il Città di Solofra in trasferta. I blaugrana, reduci dall’approdo in finale di Coppa Italia Eccellenza, non vogliono arrestare la propria corsa verso la promozione in diretta in Serie D. I padroni di casa, invece, vorrebbero ripetere la prestazione fornita nella gara d’andata (finita 3-3) per cercare di portare a casa almeno un punto.

Eccellenza, girone B: un occhio alla classifica

Il San Marzano guida il Girone B di Eccellenza con ben 51 punti, a +7 dalle inseguitrici. La Scafatese, insieme all’Agropoli, insegue a quota 44. I prossimi avversari dei blaugrana hanno collezionato 30 punti (7ª posizione) e sognano i play-off. Il Salernum, reduce da 3 sconfitte, è fermo al dodicesimo posto con 21 punti, ad appena un punto dalla zona play-out.