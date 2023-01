Arzachena-Paganese sarà la prima gara della stagione 2022/2023 dove gli azzurrostellati arriveranno da primi della classe. I ragazzi di mister Giampà stanno battendo tutti i record nella storia della Stella e vogliono continuare per raggiungere l’obiettivo stagionale. La squadra campana domani sarà impegnata nella trasferta sarda, gara piena di insidie e di difficoltà.

La Paganese è reduce da 7 vittorie di fila, merito del grande gruppo creatosi dopo un inizio di stagione così così. Un plauso sicuramente va alla dirigenza che ha saputo identificare i profili adatti da acquistare nel calciomercato di riparazione, su tutti Maggio e Faiello. Proprio il numero 9, che ha deciso la gara casalinga contro la Vis Artena, sta portando sulle proprie spalle il peso dell’attacco, affiancato dal solito duo De Felice-D’Agostino.

Domani non sarà del match Brugnano che probabilmente sarà sostituito da Cusumano, mentre a destra ci sarà il solito Faiello. A centrocampo potrebbe rientrare Iuliano dal primo minuto affiancato da Del Gesso, fresco di convocazione con la Rappresentativa di Serie D. Il trio difensivo dovrebbe essere composto nuovamente da Maccherini, Di Somma e Capone; in porta Moro in vantaggio su Pinestro.

L’Arzachena, che non vince da oltre un mese, è un avversario ostico per gli azzurrostellati, dato il grande valore della rosa. La società sarda, infatti, era una delle candidate alla promozione, ma i tanti infortuni importanti, come Loi e Sartor, nel corso del campionato hanno compromesso la classifica. I biancoverdi vogliono a tutti costi i 3 punti per restare agganciati quantomeno al treno dei playoff, per poi approfittare delle prossime gare che saranno tutti scontri diretti (Cassino, Monterotondo e Lupa Frascati).

Arzachena-Paganese: un occhio alla classifica

I padroni di casa occupano l’ottava posizione in classifica a quota 25 punti, uno solo raccolto nelle ultime tre gare di campionato. La Paganese, invece, guida il girone G con 37 punti, inseguita dal Sorrento a 36, ma con una partita in meno.